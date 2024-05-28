Студенты региональных вузов и ссузов познакомились с работой Липецкого механического завода. Более 250 человек побывали на экскурсии, посетили производственные подразделения, познакомились с условиями работы сварщиков, слесарей и контролеров ОТК. Ребята увидели современное оборудование, которое помогает обрабатывать металл, а также узнали, как из тысяч деталей создаются самоходные гусеничные шасси.

«Многие учебные заведения обращаются к нам с запросами провести профориентационную экскурсию. День открытых дверей — это отличная возможность показать наш завод большему количеству ребят и сформировать у них положительный имидж рабочих профессий», — отметил исполнительный директор по ООО «ЛМЗ» Вениамин Сизов.

Студенты, впервые посетившие Липецкий механический завод — его потенциальные сотрудники. После экскурсии многие сообщили, что хотят здесь работать. Также экскурсию провели для детей сотрудников предприятия. «Мы хотим, чтобы каждый ребенок гордился тем, что его родители сварщик или крановщик, токарь или маляр. Это профессионалы своего дела, которые защищают будущее страны» — рассказал директор по персоналу ООО «ЛМЗ» Александр Серов.

Экскурсию по Липецкому механическому заводу посетили и ветераны спецпроизводства. Они оценили технологические новшества и участки, которые открылись недавно, а также пообщались с бывшими коллегами и молодыми работниками цехов. «Развитие промышленного туризма способствует формированию положительного имиджа предприятий. Экскурсанты знакомятся с производствами, узнают об используемых им технологиях и сырье, влиянии на экологию региона и вкладе в его экономику. Возможно, кто-то из посетителей трудоустроится в одну из компаний-резидентов ОЭЗ», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.