Студенты Липецкого филиала РАНХиГС стали участниками проектов «ГосСтарт» и «Госслужба в лицах». Они направлены на повышение привлекательности государственной службы и сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих.

Юноши и девушки вместе с директором вуза Еленой Гончаровой побывали в Данковском районе и встретились с главой муниципалитета Валерием Фалеевым. Программа поездки включала посещение храма Тихвинской иконы Божией Матери, экскурсию в село Баловнево, которое известно архитектурными достопримечательностями, а также встречу с членами Общественной палаты района.

«Мы с удовольствием знакомим наших студентов с представителями районных общественных палат. Потому что хотим показать, что не все в этом мире держится на деньгах. В Общественной палате не получают зарплату, но ее члены очень эффективно работают, помогают решать проблемы, налаживают диалог между жителями и властью», – сказала студентам председатель Общественной палаты Липецкой области, директор Президентской академии Елена Гончарова.

Затем будущие государственные служащие смогли задать вопросы Валерию Фалееву, а также посмотрели, как работает администрация района. Кроме того, молодые липчане встретились с председателем районного Совета депутатов Еленой Тутыхиной. В ходе реализации проектов «Госслужба в лицах» и «Госстарт» юноши и девушки увидели, как работают исполнительная и законодательная ветви власти, как они взаимодействуют с общественностью.

По словам организаторов, программа «ГосСтарт» включает несколько направлений, в которых каждый может найти свой путь служения людям и стране.

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Ранее о реализации программы «ГосСтарт» на заседании Совета по развитию местного самоуправления рассказал глава государства Владимир Путин. Президент РФ отметил особую важность повышения привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи.

«В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодёжь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения её старалась учиться на «отлично», проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Организатором «ГосСтарта» в Липецкой области выступают управление молодежной политики региона и управление государственной службы и кадровой работы областного правительства, а также ведущие вузы региона. Одним из первых учебных заведений подключился к программе Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.