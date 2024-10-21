Экскурсию на цементном заводе (Липецкий филиал АО «ЦЕМРОС») для студентов Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, обучающихся по программе «Профессионалитет» провели накануне юбилейной даты. 21 октября 2024 года отмечается 200-летие цемента. В 1824 году англичанин Джозеф Аспдин получил патент на портландцемент.

В Липецке цемзавод открылся 60 лет назад. Именно здесь пустили первую в стране линию производства цемента сухим способом, а также внедрили автоматизированные системы управления технологическими процессами. На цементе липецкого предприятия построены Храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», станции метрополитена, Лахта-центр в Санкт-Петербурге, а также доменная печь НЛМК «Россиянка», заводы ОЭЗ «Липецк», отель «Mercure» и практически все промышленные и жилые объекты Липецкой области 60-90-х годов.

Студентам показали всю технологическую цепочку – от добычи сырья в карьере до упаковки цемента и отгрузки. Ребята побывали в лаборатории технического контроля, где следят за качеством продукции. Некоторые участники экскурсии уже изъявили желание после учёбы прийти сюда работать.

Цементное производство в регионе сегодня не только бизнес. Особое внимание в программе социальных инвестиций «Делаем мир лучше!» уделяется проектам, направленным на улучшение качества образовательной среды. С момента подписания трехстороннего соглашения с правительством Липецкой области и администрацией Липецка в социально-экономическое развитие региона завод уже вложил около 30 млн рублей. Ещё 20 млн планирует вложить в 2025 году.

«Предприятия, работающие на территории региона, должны заботиться не только о собственной прибыли, но и об экологии, внедрении зеленых технологий, создании благоприятных условий для своих сотрудников, а также социальном благополучии региона. Для таких компании действуют определенные преференции и льготы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.