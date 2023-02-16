Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО). Документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность. «Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В заседании приняли участие действующие бойцы отрядного движения, представители и студенты образовательных организаций высших и профессиональных образований Липецкой области, руководители профильных управлений. В ходе работы была представлена презентация о деятельности регионального отделения РСО, основных направлениях и объектах работы, приоритетных векторах развития на 2023 год. Кроме того, на заседании лучшие образовательные организации Липецкой области были награждены благодарственными письмами правительства региона за содействие в организации деятельности студенческих отрядов.

В нынешнем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории региона, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах. «На сегодняшний день главной задачей остается активное вовлечение представителей студенческого сообщества в общественную деятельность, а также их дальнейшее трудоустройство в различных компаниях на территории нашего региона. Помочь, заинтересовать и поддержать – все это возможно благодаря работе студенческих отрядов», – подчеркнул заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин.