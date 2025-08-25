Студотряды из 20 регионов приехали на сбор яблок в Липецкую область

Больше 300 студентов из 20 регионов страны собрались в садоводческом предприятии Лебедянского района. Все они – участники движения Российских студенческих отрядов. Трудовой семестр стартовал 21 августа и продлится до середины октября. Это самый масштабный проект сельскохозяйственного направления Российских студенческих отрядов. В этом году в садах этого предприятия будут трудиться ребята из 44 образовательных организаций. Причем не только те, кто получает профильное образование, но студенты смежных областей.

Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова приняла участие в торжественном открытии трудового семестра. Она отметила, что на этом предприятии широко применяются инновационные агротехнологии и искусственный интеллект. Для студентов это прекрасная возможность интересно и с пользой провести время, пообщаться, обменяться идеями.

«Всегда радует, когда Липецкая область становится площадкой для крупных проектов в различных сферах. Это подтверждает, что наши практики и опыт на высоком уровне и достойны того, чтобы с ними знакомились, их изучали и перенимали», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.