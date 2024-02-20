Российские студенческие отряды отметили 20-летие организации на всероссийском карьерном форуме «Труд крут». В рамках мероприятия заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подвела итоги конкурса среди студенческих отрядов в системе образования по итогам 2023 года. В числе победителей назван Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

«Прекрасно, что работа липецких студотрядов высоко оценивается не только вузом и не только работодателями, с которыми они сотрудничают, но и отмечается на федеральном уровне. Участие в движении дает студентам опыт трудовой деятельности и возможность для заработка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского действует шесть студенческих отрядов общей численностью более 200 студентов. Они работают проводниками в поездах и вожатыми в лагерях по всей стране, во время уборки урожая, на строительных площадках, помогают в качестве волонтеров в образовательных организациях и вообще откликаются на любой призыв, когда требуется поддержка, участие и рабочие руки.