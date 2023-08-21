Студенческие отряды из 17 регионов России приехали в Липецкую область собирать урожай лебедянских яблок. Студенты приходят на помощь садоводам уже четвёртый сезон. В этот раз в «Агроном-сад» приехали 250 человек. Путевки в третий трудовой семестр им вручил заместитель губернатора Игорь Кремнев

«Проект сотрудничества аграриев и молодежи с каждым годом набирает популярность. Благодаря ему ребята получают не только хорошую зарплату, но и ценный опыт, возможность проживания в современных общежитиях и досуга на природе. «Агроном-сад» ломает стереотипы о работе в АПК. Филигранное производство, искусный дизайн, офис в формате опен-спейс — всё для людей, всё для удовольствия от любимого дела», — отметил Игорь Кремнев.

Вахта длится два месяца. За это время студенты планируют собрать 6 тысяч тонн яблок. Большинство работают сборщиками фруктов, но есть и бригадиры, химики, перевозчики.

«Агропромышленный комплекс — одна из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. Радует, что все больше молодежи решают связать свою жизнь именно с этим направлением деятельности. Работа в студенческих отрядах даёт возможность проявить себя в реальных рабочих условиях, поучаствовать в обучающих программах предприятия», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.