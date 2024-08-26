Двухдневный фестиваль велосипедного спорта «Мad Мax» памяти Максима Раилко собрал более 500 любителей и профессионалов велосипедного спорта из 8 регионов России и республики Беларусбь. В рамках фестиваля при поддержке Федерации велосипедного спорта России состоялись Чемпионат России среди любителей, международные соревнования, первенство Липецкой области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри, фан-заезд на дистанции 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. Все участники получили уникальные медали и баффы. Самому юному участнику 7 лет, самому возрастному 69 лет. Более 1500 зрителей поддерживали и болели за участников гонки.

«Массовые велогонки дают большой заряд позитива и спортивного азарта. Стараемся создавать в регионе хорошие условия, строим и ремонтируем дороги, чтобы липчанам было где ездить комфортно и безопасно. То, что у нас есть места даже для проведения межрегиональных соревнований, говорит о том, что усилия не проходят даром», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.