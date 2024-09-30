Ремонт Студёновского моста в Липецке завершён на 25%. Подрядчик смонтировал четыре из восьми буронабивных свай длиной в 14 метров. Идёт подготовка к укладке монолитных и переходных плит. Ранее ресурсные организации — «РВК-Липецк», «Ростелеком», «Россети» — заменили под переправой коммуникации, сообщили в городской мэрии.

Мост длиной 42,5 метра построен в 1956 году и ни разу капитально не обновлялся. Ремонт на переправе начался в июне этого года и планируется к завершению в 2025 году. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». «Безусловно, капремонт позволит устранить имеющиеся дефекты переправы и продлить срок её службы. К зиме планируется открыть движение на трёх ремонтируемых полосах. Проводимые работы тщательно контролируются на предмет исполнения сроков. Задержек быть не должно», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.