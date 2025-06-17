СтудЗавод скоро появился в корпусе ЛГТУ на улице Интернациональной

Новое студенческое внеучебное пространство «СтудЗавод» скоро появится в корпусе Б Липецкого государственного технического университета по адресу: Липецк, улица Интернациональная, 5А. Оно объединит пять мастерских: личности, коммуникаций, здорового образа жизни, творчества и ТрудКрут.

В вузе уточнили, что в ЛГТУ уже успешно реализовано более трех десятков проектов, в том числе пять крупных областных фестивалей и конкурсов. В университете действует 10 студенческих объединений численностью более 2500 человек и два студенческих пространства в кампусе. Студенты Политеха неоднократно становились победителями конкурса «Студенческий стартап» и обладателями грантов «Росмолодежь» на сумму больше 24 млн рублей. «СтудЗавод» станет площадкой не только для развития молодежных проектов и практик, но и для обмена опытом между образовательными организациями региона и предпринимательским сообществом.

«Замечательно, что липецкий вуз берет на себя ответственность за формирование у студентов так называемых гибких навыков – софт скиллс, которые являются залогом личностного роста специалистов и умения в перспективе выстраивать коммуникацию с руководством, коллегами и партнерами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.