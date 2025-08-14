Субботеюшки за работой

Участники клуба «Субботея» при Талицкой сельской библиотеке регулярно помогают библиотеке. На этот раз они подготовили керамические заготовки для мастер-классов в арт‑резиденции «Талицкие валенцы».

Субботеюшки с ответственностью относятся к работе: аккуратно шлифуют каждое изделие, убирая бугорки и пузырьки воздуха. Когда дети будут расписывать заготовки, мы расскажем об авторах и о превращении куска глины в красивый сувенир.

А «серебряные волонтеры» получают на таких занятиях положительный заряд бодрости, чувство своей востребованности.

На мастер‑классах уходит до сотни заготовок за раз, поэтому помощь незаменима. За работой участники делятся новостями и воспоминаниями, и время проходит незаметно, сообщает паблик Добринской централизованной библиотечной системы в ВК.

