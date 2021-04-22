Субботник историческом квартале Липецка пройдет 24 апреля. Его участники соберутся на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской. Организаторы ставят перед собой две основные задачи: убрать мусор на берегах канала реки Липовки на улице Скороходова, а также привести в порядок заросший участок в исторической части города.

Желающих привести в порядок городской центр ждут в 10:00 возле Историко-культурного музея по адресу ул. Октябрьская, 57. Планируется, что уборка продлится до 15:00. Всем участникам выдадут мусорные мешки, перчатки и необходимый инвентарь.

«В наших планах – вырубить дикорастущую поросль, и привести в порядок забор, огораживающий территорию по адресу Фрунзе, 9. Мы будем очень признательны, если кто-то из участников сможет взять с собой бензопилу. Это очень поможет нам в работе»,- отметили организаторы.

Наведение чистоты поддерживает и областная власть. «Мы поддержим любые начинания волонтеров в деле благоустройства природных территорий и мест отдыха горожан. Это приоритетное направление работы власти, а при поддержке жителей мы сможем сделать городскую среду еще комфортнее», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Уборку можно будет совместить с увлекательной экскурсией по уникальному кварталу, где можно будет узнать историю расположенных здесь старинных зданий и фамилии их владельцев. Также участники субботника смогут посетить экспозиции музея и попробовать чай с травами из угольного самовара. Цель акции – привлечь внимание горожан к единственному сохранившемуся историческому кварталу города Липецка, который располагается в пределах современных улиц Фрунзе, Октябрьская, Первомайская и Скороходова. Здесь еще можно увидеть застройку торговой части дореволюционного Липецка.

Инициатор субботника – неформальное общественное объединение «Исторический квартал», созданное на базе Историко-культурного музея. Уборка проводится при поддержке департамента культуры и туризма администрации города Липецка.