25 марта 2021 года в Правобережном районном суде г. Липецка огласили приговор в отношении липчанки, которая публично оскорбила представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В ноябре 2020 года осужденная отдыхала в кафе, расположенном на улице Плеханова города Липецка.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения женщина села в автомобиль сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Сотрудник полиции попросил женщину покинуть его автомобиль и прекратить совершение противоправных действий. После чего, находясь на улице, женщина в неприличной устной форме, с использованием грубых оскорбительных слов и словосочетаний и иных фраз нецензурной брани, унижающих честь и достоинство представителя власти, публично, в присутствии свидетелей оскорбила сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Суд квалифицировал действия виновной по ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Липчанка согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступления признала полностью, дело рассмотрено в особом порядке.

Женщина признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7000 рублей.