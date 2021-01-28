Прокуратура Долгоруковского района проверила соблюдение требований законодательства о погребении и похоронном деле на территории муниципального района. В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления.

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение 3-х суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Однако, как показала проверка, администрацией муниципального района до настоящего времени не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории района.

В целях устранения указанного нарушения в адрес главы администрации муниципального района прокурор внес представление.

Поскольку законное требование прокурора не было исполнено, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию муниципального района создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения взято на контроль, сообщает прокуратура Долгоруковского района.