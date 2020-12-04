Суд обязал сельскую администрацию отремонтировать дорогу в Становлянском районе после жалобы местной жительницы

Прокуратура Становлянского района проведела совместно с ОГИБДД УМВД России по Липецкой области проверку на автомобильной дороге в д. Новиково по ул. Запрудной. Поводом послужило обращение местной жительницы.

Установлено, что там отсутствует предусмотренное проектной документацией щебёночное покрытие. План дорожной деятельности на 2021 год, в т.ч. в части ремонта автомобильной дороги, администрацией района не утвержден.

С целью защиты интересов жителей села прокурор направил в суд исковое заявление об обязании администрации муниципального района произвести необходимый ремонт автомобильной дороги.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, его исполнение взято на контроль, сообщает прокуратура Становлянского района.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, их ремонт и содержание.

Содержание автомобильных дорог должно обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспортных средств.