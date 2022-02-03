Недопуск к проведению капитального ремонта общедомового имущества является одной из проблем, которая мешает проводить работы в установленные договором сроки. Так произошло и в случае с многоэтажкой по адресу г. Елец, ул. Коммунаров, д. 75. Капитальный ремонт фасада дома проходил в прошлом году, но завершить его подрядчик сможет только сейчас. Подрядная организация заканчивает ремонт балконов, который допустимо выполнять в текущих погодных условиях. Причиной затягивания сроков стали отказы жителей от предоставления доступа к проведению ремонта балконных плит и ограждающих конструкций балконов.

С 2020 года согласно Технической политике Фонда в рамках капремонта балконов выполняются работы по устройству новой гидроизоляции, усилению и, при необходимости, восстановлению несущей способности плит балконов. Данные работы позволяют сохранить балконы собственников, защитить их от дальнейшего разрушения и придать фасадам единое оформление и более эстетичный вид.

Добиться единого оформления балконов многоэтажки можно, только если все жильцы готовы будут предоставить доступ подрядным организациям для проведения ремонтных работ. В доме 75 по ул. Коммунаров общий язык с собственниками нескольких квартир найти не удалось.

В результате чего ФКР Липецкой области было принято решение обратиться в суд. Во время судебного процесса часть ответчиков высказали готовность предоставить доступ, остальных – собственников 5-ти квартир – пустить подрядную организацию для проведения работ и оплатить судебные издержки обязал суд.

Напоминаем, решение общего собрания дома о проведении капитального ремонта обязательно для всех собственников, даже для тех, кто в нём не участвовал.

«Сложности с доступом в квартиры для проведения работ в рамках капитального ремонта, к сожалению, возникают ежегодно. Такие действия жителей ущемляют права их же соседей и создают неудобства всему дому, так как капитальный ремонт затягивается на неопределенное время. Мы совместно с подрядными организациями пытаемся разыскать жильцов всеми доступными способами, проводим собрания собственников, оставляем объявления, разговариваем с соседями, с управляющей компанией. В некоторых случаях приходится идти на крайние меры – подавать в суд», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.

ФКР Липецкой области впервые подал в суд на собственника из-за недопуска в прошлом году. В результате суд обязал собственника квартиры в одном из домов по ул. Терешковой в Липецке предоставить доступ для ремонта инженерных сетей и оплатить судебные издержки.

На данный момент, судебные решения о предоставлении доступа были приняты в отношении 14 собственников квартир в 7 многоквартирных домах Липецкой области.

Причины для отказа от проведения работ, как правило, схожие – это и несанкционированная переделка коммуникаций, и недавно сделанный косметический ремонт. По статистике, именно в таких квартирах вскоре и происходят коммунальные аварии.

Кроме того, в случае недопуска к проведению работ, жильцы принимают на себя ответственность за общедомовые коммуникации, которые проходят в квартире.

К примеру, если в квартире потечет общедомовая труба, собственники будут обязаны: