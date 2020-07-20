Суд подтвердил законность и обоснованность увольнения директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в связи с утратой доверия

По результатам рассмотрения представления прокуратуры области директор ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В июне текущего года в отношении руководителя агентства и его заместителя возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, должностные лица получили от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в размере более 2,5 млн. руб. за содействие в заключении государственного контракта на обеспечение работы комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, а также за покровительство и попустительство организации при исполнении этого договора.

С решением об увольнении с занимаемой должности чиновник не согласился и обжаловал его в районный суд.

Однако суд подтвердил законность увольнения, оставив жалобу без удовлетворения, сообщает прокуратура Липецкой области.