Суд рассмотрит дело мужчины, который перепродал на “Авито” неисправную видеокарту

Прокурор Левобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему (ч. 2 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, зимой текущего года обвиняемый приобрел в сети Интернет неисправную видеокарту с целью последующей реализации под видом исправной на сайте «Авито».

В объявлении о продаже он указал заведомо ложные сведения о технических характеристиках карты и ее рабочем состоянии.

В результате карту он продал за 8000 рублей.

Покупка неисправной карты причинила потерпевшему значительный материальный ущерб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, сообщает прокуратура Левобережного района г. Липецка.