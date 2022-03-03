Сегодня, 3 марта, в районе железнодорожного переезда на улице Гайдара в Липецке прошла встреча представителей профильных департаментов мэрии, липецкого штаба Общероссийского народного фронта и местных жителей. Главный вопрос – судьба признанного аварийным пешеходного моста и обустройство существующего перехода через железнодорожные пути.

Жители пояснили, что им сложно добираться с детьми до школы, детского садика или спортивных секций, потому что наземный переход через железную дорогу недоделан: нет ограждения и освещения. Как известно, работы по устройству тротуара здесь начались в прошлом году, но были приостановлены из-за погодных условий. Подрядчик возобновит их с приходом тепла. После передачи тротуара на баланс муниципалитета, его уборкой займутся сотрудники муниципального управления благоустройства. Кроме того, дополнительно будет рассмотрена возможность установки ограждения, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

Пока большинство жителей продолжают пользоваться мостом.

Мы привыкли ходить здесь. И как сооружение может быть опасным? По нему же не передвигаются фуры с грузом. В лучшем случае одновременно проходят два или три человека, — сетовали липчане.

К слову, в соответствии с решением суда этот мост было необходимо демонтировать. Однако в конце прошлого года глава города Евгения Уваркина выступила с инициативой – найти возможность сохранить конструкцию. По словам начальника отдела дорожного хозяйства городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Андрея Ампилова, в этом году проведена повторная экспертиза мостового перехода. Согласно заключению, конструкцию возможно сохранить, однако для этого необходимо демонтировать контактную железнодорожную сеть – она даёт дополнительную нагрузку на конструкцию. Этот вопрос сейчас прорабатывают в ОАО «РЖД».

После демонтажа сети, мы просчитаем стоимость капитального ремонта. Пока ситуация с мостом решается, обустраиваем альтернативный пешеходный путь в районе переезда, — сообщил Андрей Ампилов.

Местные жители согласились потерпеть, но настояли на проведении ещё одной встречи летом, чтобы оценить выполненные работы. Представители администрации вместе с ОНФ услышали пожелания.