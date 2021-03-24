В Добринском районном отделении судебных приставов УФССП России по Липецкой области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по транспортному налогу в размере более 14 тысяч рублей.

Должник, явившись на прием к судебному приставу-исполнителю на личном транспортном средстве, отказался оплачивать задолженность в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием доходов. Судебный пристав-исполнитель, установив, что у должника имеется транспортное средство, произвел арест его автомобиля.

Не дожидаясь оценки и дальнейшей реализации арестованного имущества, на следующий день должник нашел средства и оплатил задолженность в полном объеме. Меры принудительного характера отменены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией из-за неуплаты долга, управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области настоятельно рекомендует гражданам пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте управления, для получения информации о наличии непогашенной задолженности, а также её оплаты в режиме онлайн, сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.