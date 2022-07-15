В Добринском районном отделении судебных приставов в мае и июне 2022 года были проведены рейдовые мероприятия по обнаружению и проведению ареста автотранспортных средств, принадлежащих должникам, в рамках исполнительных производств о взыскании налоговых платежей.

В итоге произведен арест десяти автотранспортных средств на общую сумму задолженности в размере 980 тысяч рублей. После наложения ареста в рамках четырех исполнительных производств должниками была оплачена задолженность в полном объеме. По остальным исполнительным производствам проводятся меры по оценке арестованного имущества и последующей принудительной реализации.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области напоминает: чтобы не столкнуться с мерами принудительного характера, нужно вовремя позаботиться об исполнении всех долговых обязательств. Узнать о возможной задолженности поможет сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте управления (r48.fssp.gov.ru). Если гражданин зарегистрирован на Едином портале государственных услуг – наличие долгов будет отображаться во вкладке «Судебная задолженность».