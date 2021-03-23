За 2,5 месяца текущего года суды области рассмотрели свыше 3,5 тысяч подобных дел

Липецкий областной суд провёл мониторинг рассмотрения дел об административной ответственности за нарушение требований по профилактике COVID-19 в текущем 2021 году. Поступающих в суды материалов, составленных на нарушителей, по-прежнему достаточно много.

С 1 января по 15 марта 2021 года суды рассмотрели почти 3,5 тысячи (3492) дел по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Граждане привлекались к ответственности за отсутствие маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Штрафы назначены 1029 нарушителям, 2458 граждан наказаны в виде предупреждения. Суммы штрафов колеблются от 1 до 3 тысяч рублей. Однако напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. За повторное неношение маски наказан 101 человек Назначены штрафы от 7,5 до 20 тысяч рублей. Материалы в отношении 126 лиц возвращены в органы, их направившие, либо переданы по подведомственности. 5 дел прекращено.

За нарушение требований по профилактике COVID-19 к ответственности привлекались не только граждане, но и предприниматели. С января 2021 года рассмотрено 30 дел в отношении предпринимателей. Наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 285 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа составил 100 тысяч рублей. Его обязан выплатить ООО «Центр сантехники», расположенный в торговом центре по ул. Советской в Липецке.

В то же время неоднократно составлялись протоколы и на должностных лиц – директоров магазинов торговых сетей. Наложены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Размеры штрафов для должностных лиц по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ составляют от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Есть юридическое лицо, которое оштрафовано за нарушения требований по профилактике COVID-19 повторно.

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа для граждан – от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для ИП и юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Кроме того, привлекались к ответственности лица по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершённое в период при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

Приостанавливалась деятельность 14 организаций на территориях районов Липецкой области. В частности, закрывались центры культура и досуга в Краснинском, Становлянском и Лебедянском районах.

На территории Елецкого района из-за вспышек COVID-19 суд приостанавливал деятельность сельскохозяйственных предприятий, в Измалковском районе – станции по борьбе с болезнями животных.

Также привлечены к ответственности должностные лица. Так, директор ГОБПОУ «Добринское техническое училище» постановлением суда оштрафован на 25 тысяч рублей. Такой же штраф обязана выплатить администратор студии парикмахерского искусства и директор автосалона в Октябрьском районе г. Липецка, генеральному директору НОА «Чаплыгинская швейная фабрика» назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

В Хлевенском районе привлечена к ответственности врач-инфекционист районной больницы за то, что не установила медицинское наблюдение над родственником человека, у которого был выявлен COVID-19. Врач обязана выплатить штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

В общей сложности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ привлечены к административной ответственности 11 граждан, 9 должностных лиц, 1 индивидуальный предприниматель и 15 юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов по статье за 2,5 месяца текущего года составила 475 тысяч рублей.

Для сведения: ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа для граждан – от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.