Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании по подведению итогов работы судов общей юрисдикции региона в 2024 году, которое состоялось вчера в Липецком областном суде. Выступая с докладом, председатель Липецкого областного суда Александр Карташов сообщил, что судами области рассмотрено свыше 370 тысяч дел и материалов в первой и апелляционной инстанциях, в порядке досудебного и судебного контроля. Это на 28 185 дел больше, чем годом ранее.

Приоритетами является качество и оперативность рассмотрения дел. При этом суды области ориентированы на гуманизацию и применение новых технологий в судопроизводстве. Так, например, в 2024 году всего судьями области рассмотрено с применением различных примирительных процедур (медиации, судебного примирения, переговоров) 975 гражданских дел, 200 уголовных дел, 282 административных дела, 25 дел об административных правонарушениях, а всего – 1482 дела. Регион остается лидером в России по применению альтернативных методов урегулирования судебных споров.

«Благодаря усилиям судей и сотрудников аппарата, судебная система региона работает стабильно и слаженно. Тем не менее, перед правительством Липецкой области стоит серьезная задача по улучшению условий работы мировой юстиции», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Отмечено, что помимо вопросов, связанных с финансовым, материально-техническим и организационным обеспечением судов области, большое внимание уделялось вопросам информатизации судов, развитию межведомственного электронного документооборота.

Также в рамках совещания назван победитель традиционного конкурса «Лучший суд Липецкой области». В этом году переходящий приз – статуэтку Фемиды вручили Добринскому районному суду. Определены судьи, добившиеся высоких результатов работы. Премия имени К.С. Чичикина присуждена заместителю председателя Правобережного районного суда Липецка Светлане Грабовской. Премии имени Г.Б. Прозорова – заместителю председателя Липецкого областного суда Ольге Торговченковой, судье Липецкого районного суда Александру Измалкову. Премии имени Н.И. Усика присуждены судье Липецкого областного суда Ирине Ненашевой, судье Советского районного суда Липецка Екатерине Аршиновой. Премия «Лучший мировой судья Липецкой области» вручена мировому судье Лев-Толстовского судебного участка Чаплыгинского судебного района Дмитрию Жусеву.