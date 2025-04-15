«Сухой» бассейн укрепит здоровье

В детском саду села Демшинка приобретён «сухой» бассейн, который способствует сохранению и укреплению здоровья детей.

Он предлагает множество возможностей как для профилактики заболеваний у здоровых детей, так и для лечения дошколят с двигательными и неврологическими нарушениями. Упражнения в «сухом» бассейне позволяют эффективно расслабиться, тренировать различные группы мышц и формировать правильную осанку.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов большое внимание уделяет созданию хороших условий для развития детей и молодежи.

«Наша задача – обеспечить возможности для самореализации каждого ребёнка», — подчеркивает губернатор.