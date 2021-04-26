Жителей Усмани в этом году ждет благоустройство аллеи имени Басова и центральной площади имени Ленина. На площади появится сухой фонтан. В другой точке общественной территории расположится сцена, сообщает управление ЖКХ Липецкой области.

Аллея имени Басова — это прогулочная зона в центральной части города. Она представляет собой протяжённый сквер в окружении старинных домов. Проектируя новый облик пешеходной зоны, важно было при использовании современных архитектурных решений бережно отнестись к исторической среде.

«Перекроется улица Исполатова, и она будет уже не проезжей, а полностью пешеходной. В центре аллеи планируется пешеходный фонтан. Также преобразим памятник нашему знаменитому земляку, лауреату Нобелевской премии по физике Николаю Басову. Он будет более современным, с лазерной подсветкой», — рассказала заместитель главы Усмани Ирина Фролова.

Большое благоустройство проведут на средства гранта, который Усмань получила за победу во Всероссийском конкурсе, где свои проекты представляли малые города и исторические поселения. Конкурс проходит под эгидой Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«В муниципалитетах ведётся комплексная работа по благоустройству. Сегодня в каждом районе обустроены детские игровые и спортивные площадки, возводятся социальные объекты, преображаются общественные пространства. Эта работа будет продолжена. Наши города и сёла должны быть современными, ухоженными и комфортными для проживания», — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.