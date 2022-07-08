Жители Липецкой области при заключении социального контракта теперь смогут получить до 350 тыс. рублей. Таков максимальный размер выплаты на открытие своего дела. Также увеличен максимальный размер выплаты на развитие подсобного хозяйства до 200 тыс. рублей. Помощь на основании социального контракта в таком размере могут получить жители региона, подавшие заявление с 1 июля 2022 года, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Социальный контракт – востребованная мера поддержки малообеспеченных граждан. За полгода 2022-го заключено уже более 3600 контрактов. Это больше половины от плана на год. По этому показателю, а также по эффективности уже заключенных контрактов Липецкая область на первом месте в ЦФО. Самые популярные направления – поиск работы и открытие своего дела. Эти направления выбрали 1474 и 1435 заявителей соответственно.

«Увеличение размера выплат на открытие своего дела и развитие личного подсобного хозяйства сделает этот вид помощи еще более эффективным. Начинающие предприниматели получат более весомую поддержку для реализации своих идей, а, значит, и больше шансов, что их дело будет успешным и позволит увеличить доход семьи», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

В этом году уже вступили в силу некоторые изменения, которые направленны на расширение круга получателей государственной помощи на основании социального контракта и повышение его эффективности. Так, в течение 2022-го не учитываются доходы граждан, потерявших работу с 1 марта и признанных безработными на момент обращения. В Липецкой области также в нынешнем году соцконтракт смогут заключить действующие индивидуальные предприниматели и самозанятые. Кроме того, была принята новая мера поддержки многодетных семей, которые уже получили до 250 тыс. рублей в рамках соцконтракта и развивают свое дело в сфере сельского хозяйства. Они могут заключить региональный соцконтракт и получить дополнительно 250 тыс. рублей.

Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев. Подать заявление можно в МФЦ и через бесплатное мобильное приложение «Социальный контракт», доступное в Google Play. «Программа соцконтрактов в нашем регионе хорошо себя показала, и от дополнительных региональных мер поддержки мы тоже ждем положительного результата. Это важно и с позиции помощи семьям, и с позиции развития села и местного качественного продукта», – считает губернатор Игорь Артамонов.