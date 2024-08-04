В гостях у ветерана

Как же люблю я общаться с людьми, подобными Таисии Григорьевне! Поныне сохранившие молодость души, они заставляют посмотреть на жизнь совершенно с другого ракурса. Пройденный ими долгий жизненный путь (чаще всего сложный, тернистый) доказывает: несмотря ни на что жизнь прекрасна, нужно учиться с благодарностью принимать всё, что она преподносит. Но и не плыть по течению. Быть целеустремленным человеком, понимать, что ты хочешь в этой жизни, что для тебя важно и ценно.

Моя героиня все жизненные приоритеты расставила давным-давно. И с ранней юности следует установленным собственным правилам. Это помогает ей жить в ладу с совестью, выстраивать теплые отношения с родными и близкими, поддерживать добрососедские отношения с односельчанами и бывшими коллегами по работе.

Несмотря на свой замечательный золотой возраст –в начале года Таисия Григорьевна отметила 85-летие со дня рождения — она хлопочет по дому, содержа его в чистоте и порядке, в меру своих возможностей работает на приусадебном участке, даже за правнуками приглядывает, когда внучка обращается за помощью.

Обаятельной и очень искренней оказалась собеседница.

— С тревогой и болью в сердце смотрю и слушаю каждый раз сообщения о ситуации в районах проведения спецоперации, — начала рассказ о себе моя героиня. — Я же родом из тех мест, из Сумской области. Одна из моих сестер поныне там живет. Душа болит и за родных, и за ребят, которые воюют…

Таечка родилась за два года до Великой Отечественной войны. Семья была большая. Общий кров с родителями Таисии и ее тремя сестренками делили бабушка и дедушка. Детская память, конечно же, не сохранила страшные воспоминания военного лихолетья. В память врезалось другое: как пришел отец после войны (а случилось это в 47-м году; до той поры он работал на военном заводе в Чувашии), как увидела его впервые в возрасте 8 лет, как поначалу даже боялась этого незнакомого мужчину.

А потом было детство — голодное, трудное.

— Но мне почему-то не есть хотелось, — вспоминает о том времени Таисия Григорьевна, — хотелось сахара. Мама в шутку говорила: «Тебе на сахзавод надо идти работать».

И ее слова оказались пророческими.

После десятилетки Тая захотела связать свою дальнейшую жизнь с медициной, но судьба распорядилась по-своему: конкурс в медучилище был большим, выпускница баллов не добрала. Вот и устроилась работать на сахзавод. «Сбылись мамины слова», — подумала тогда девушка.

На будущий год она поступила в другое училище — осваивать профессию слесаря-аппаратчика сахарной промышленности.

Во время летних каникул продолжала временно работать в цехе по производству рафинада. Производство Тае понравилось. Ей было всё интересно. А денежное вознаграждение за работу еще больше стимулировало. Так и работала на каникулах все годы профессиональной учебы.

— Именно по этой причине, оканчивая училище, я уже имела полное представление о производстве сахара, всех ключевых моментах его сложного цикла, — делает вывод сегодня Т.Г. Пикалова. — И эти знания очень помогли мне в дальнейшем.

На Алтай — за романтикой

— С какой радостью ехала я по распределению в Алтайский край! — погружается в воспоминания собеседница. — То, что я увидела там, превзошло все мои ожидания. Меня встретила невероятной красоты природа.

Быстроистокский сахарный завод, куда приехала работать выпускница, был построен на берегу Оби. Сам поселок тоже располагался вдоль могучей реки. По весне она разливалась, оставляя островки земли.

— На эти островки мы бегали ягоду собирать в начале лета, — продолжает Таисия Григорьевна. — А в лесу неподалеку от поселка — грибов видимо-невидимо… Ароматное разнотравье вокруг, полевых цветов каких только ни было. Вот в таком раю я жила!

В таком раю и с мужем своим будущим познакомилась. Он из местных был. На том же заводе, что и Тая, работал. Но встретились они с ним не на заводе, а в парке, на танцплощадке.

— Очень мне нравилось, что он не курил и никогда не матерился, — призналась Таисия Григорьевна. — Даже по прошествии не одного десятка лет я плохого слова от него не слышала.

Через полтора года молодые люди стали жить вместе, в родительском доме Александра.

— На тот момент меня перевели на другой сахарный завод — в поселок Черемново, — рассказывает Т.Г. Пикалова. — Александр не хотел, чтобы я жила вне семьи, и проявил удивившую меня твердость, настойчивость, даже настырность, я бы сказала. Сам пошел к директору завода и, объяснив ситуацию, вернул меня назад. Уж и не знаю, какие он доводы привел…

Тут надо особо подчеркнуть, что уже тогда, еще будучи молодым специалистом, Таисия показала себя знающим мастером. К ней обращались за советом и помощью, если вопрос касался производства. Вот и на Черемновский сахзавод сменный химик Пикалова приехала, чтобы помочь коллегам.

…Вся ее последующая работа, вплоть до середины 78-го года, неразрывно связана с Быстроистокским сахарным заводом. Начав свою карьеру сахарника с работы аппаратчика, Таисия Григорьевна вскоре была переведена на должность сменного химика.

А позже примерила много других должностей: помощника главного технолога, начальника смены, инженера-химика, главного инженера предприятия. Последняя ее должность там — старший инженер-технолог.

Опыт колоссальный приобрела. Все технологические операции этого сложнейшего производства освоила почти в совершенстве. Помогли и знания, которые приобрела, окончив заочно Краснодарский техникум сахарной промышленности. А как много почерпнула она, участвуя в работе многочисленных семинаров, совещаний, совершая поездки по обмену опытом. Всегда после таких мероприятий возвращалась на завод, готовая воплотить в реальность всё то лучшее, передовое, что почерпнула.

— Я дневала и ночевала на заводе, — вспоминает теперь те годы Таисия Григорьевна. — Наташа родилась (дочь Пикаловых — прим. редакции), а мне невозможно было долго в декрете засиживаться. Оставляла ее с двухмесячного возраста на свекровь.

История повторилась и когда сын Владимир появился на свет. К тому моменту свекрови уже не было (она умерла). Родители молодой мамочки тоже были далеко, на Украине.

— А на работу нужно было выходить, — рассказывает Таисия Григорьевна. — Подготовка к сезону шла — самая ответственная пора. Но и тут нашли выход из положения: нянечку наняли.

Муж Александр Матвеевич всегда старался быть первым помощником для жены, ее надежной опорой. Как нитка за иголкой он следовал за своей избранницей по жизни.

— Саша мой до работы на сахарном заводе строителем был знатным, — рассказывает о муже Таисия Григорьевна. — В молодые годы на целине побывал. Имеет медаль «За освоение целинных земель». Но, когда у нас завязались серьезные отношения, он уже работал на заводе. У него тоже трудовой стаж сахарника немаленький — более 20 лет в Алтайском крае и еще больше — в Плавице. Слесарь, наборщик ножей, бригадир газовой печи, машинист насосной станции — это его послужной список.

Четой Пикаловых на Быстроистокском сахарном заводе гордились. Они были уважаемыми людьми на предприятии. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в трудовых книжках супругов в разделе «Поощрения и награждения». И денежные премии получали, и ценные подарки, несколько раз их фотографии размещали на заводской Доске почета. А еще было немало благодарностей, почетных грамот, медалей. У Александра Матвеевича — орден Трудовой славы третьей степени за отличную работу. Конечно же, оба супруга — неоднократные победители социалистического соревнования — существовал такой титул в советское время.

Такими были в далеком 1973 году Александр и Таисия Пикаловы.

Такими были в далеком 1973 году Александр и Таисия Пикаловы.

Родиной стала Плавица

Новый этап в жизни семьи Пикаловых наступил с августа 1978 года. Главную роль в этом сыграла Таисия Григорьевна.

— О Добринском сахарном заводе мы с мужем узнали из журнала «Сахарная промышленность», — рассказывает она, как всё было. — Прочитали статью об этой всесоюзной стройке и с тех пор меня не покидала навязчивая идея: посмотреть строящийся завод-гигант, который должен был стать крупнейшим в СССР. А тут как раз случай подвернулся.

Вместе со своим директором предприятия старший инженер-технолог Т.Г. Пикалова приехала в Белгород на совещание. После завершения этого мероприятия уже не могла она уехать в Алтайский край, не завернув в Липецкую область.

— Завод произвел на меня очень сильное впечатление, — об этом Таисия Григорьевна помнит поныне. — Во-первых, огромный по площади, а во-вторых, современное по меркам тех лет оборудование, часть из которого уже была установлена, а часть лишь ждала своей очереди. Всё выглядело настолько масштабно, грандиозно. «Было бы интересно поработать здесь», — промелькнула мысль.

Недолго думая, специалист отправилась на разговор к тогдашнему директору Березовскому.

— Дело в том, что идею перебраться в Липецкую область, поменять место работы мы с мужем уже обсуждали, — поясняет собеседница. — Правда, это были лишь разговоры, а тут такая возможность представилась — встретиться с руководством и реально узнать, возможно ли это.

Идя на прием к директору, Таисия Григорьевна твердо знала: она непременно примет предложение о переезде, если им с мужем найдется здесь работа.

Выслушав коллегу, директор, подумав, сказал:

— Технолог у нас свой есть, а вот его помощником можно пойти. Для мужа работу слесаря тоже подыщем.

Домой Т.Г. Пикалова возвращалась окрыленная.

31.07.1978 года директор Быстроистокского сахарного завода подписал приказ об увольнении Александра Матвеевича и Таисии Григорьевны Пикаловых в связи с переменой места жительства…

С тех пор Плавица стала их второй малой родиной. Здесь выросли дети. Школу окончили. Получили профессиональное образование. Работать пришли тоже на сахарный. Наталья — сразу, а Владимир — чуть позже.

Девушка еще в школе обожала химию, биологию, любила возиться с пробирками. Да и влияние родителей, конечно, чувствовала.

— Дома разговоры в основном только о заводе и были, — с улыбкой констатирует дочка Пикаловых. — Поэтому моя профессия была с детства предопределена: стала технологом.

На заводе молодого специалиста встретили с радостью. Может, оттого еще, что понимали: в случае чего — родители и делом, и советом помогут, научат, не дадут ошибиться. В таком сложном производстве, как сахароварение, промахи обходятся слишком дорого.

Наталья работала «с огоньком», что называется: успевала и на основном производстве — была помощником начальника смены, и обязанности секретаря комсомольской организации выполняла. Здесь и мужа встретила — Вячеслава Рыжова. Дочка Юлечка родилась.

— Так получилось, что после декретного отпуска на завод я уже не вышла, поменяв место работы, — уточняет Наталья Александровна. — А вот муж почти 30 лет на ДСЗ отработал. Начальником смены ТЭЦ был. Дочь с нашим зятем тоже выбрали себе работу в группе компаний «Сюкден». Супруг Юлии, Евгений Злотников, сейчас — электрогазосварщик на заводе, а сама она — оператор пункта контроля и слежения в «Добрыне» — партнере сахзавода.

Сын Пикаловых Владимир на будущий год будет отмечать знаменательную дату — 30 лет, как он трудится на сахарном заводе. Но самое интересное — он и не собирался становиться сахарником. После школы, окончив агроуниверситет, устроился зоотехником, женился. Да вот беда — не стало откормсовхоза «Плавицкий», а следовательно, не стало и работы. Устроился в отдаленное хозяйство по специальности. Но люди сведущие понимают, что быть зоотехником в животноводстве — это значит по первому сигналу нужно оказываться на ферме, невзирая на время суток. Да и рабочий день — от темна до темна. Короче, не наездишься.

Так дорога привела младшего Пикалова в отдел кадров ДСЗ.

— Слесарем не возьмете? — не рассчитывая на положительный ответ, предложил себя в качестве рабочего Владимир (о какой-то должности он и не думал — ведь зоотехник!).

К счастью, парня взяли. И уже вскоре предложили стать к газовой печи. На это было трудно решиться: сложнейший и ответственнейший участок производства. Но на помощь пришли родители. Ведь за плечами у отца, Александра Матвеевича, 15 лет работы в качестве бригадира газовой печи.

— Соглашайся, сын, я тебя всему научу, — придал уверенности Владимиру старший Пикалов.

А Таисия Григорьевна вынула из шкафа целую кипу учебников и, передавая ее сыну, сказала:

— Вот и пригодились книги. Здесь ты всё найдешь, что тебе нужно. Изучай — не ленись…

Владимир со временем стал толковым мастером газовых печей. Помогли учебники, отец и замечательный наставник Насонов.

Сейчас Владимир Александрович — мастер службы основного производства.

Жена его Наталия Александровна (полная тезка сестры) тоже связала свою трудовую биографию с Добринским сахарным заводом. Став супругой Владимира, поменяла Липецк на Плавицу (о чем никогда не пожалела — сама призналась в этом), устроилась медсестрой в заводской здравпункт. Теперь она — старший фельдшер.

Супруги с честью продолжают писать историю семьи Пикаловых. Труд обоих отмечен высокой наградой — медалью в честь 220-летия свеклосахарной промышленности России.

А от знатной династии дала мощный росток еще одна ветвь: родственники по линии Наталии Александровны. Здесь, на Добринском сахарном заводе, одно время работал начальником отдела капитального строительства ее дядя Вячеслав Михайлович Гущин. С заводом неразрывно связана трудовая биография и родственников сестры Наталии Александровны: два поколения Игуменовых — Поповых (родители и двое их взрослых детей).

Одним из приятных сюрпризов явилась подаренная юбилярше фотосессия. Профессиональный фотограф запечатлел самые значимые моменты торжества. Вот один из них: Таисия Григорьевна (в центре) в окружении самых близких. Справа от нее в верхнем ряду — дочь Наталья Александровна, внучка Юлия, правнучка Ульяна, в нижнем — правнучка Ярослава. Слева в верхнем ряду — сын Владимир Александрович, сноха Наталия Александровна, родители снохи Таисия Михайловна и Александр Дмитриевич, сестра снохи Лариса Александровна Игуменова с мужем Александром Александровичем и сыном Димой, в нижнем ряду (по левую руку от своей бабушки) — внуки Владимир и Ксения.

Манит тепло отчего дома

Сейчас в доме Таисии Григорьевны тихо. Она давно на пенсии. Очень не хватает супруга, несколько лет тому назад покинувшего этот мир. Но скучать ей не приходится. Хлопоты по дому отбирают немало времени. Дочка, считай, каждый день наведывается, сын со снохой — тоже. Даже язык не поворачивается назвать их гостями. Они по-прежнему считают родительский дом своим отчим домом.

— Здесь всё мило и дорого, — говорит сноха Таисии Григорьевны. — Мы же с Володиными родителями восемь лет жили после свадьбы, пока свой дом строили. У нас тут и дети родились, бабушка с дедушкой помогали вынянчить их.

— Мама и сейчас помогает нам, — дополняет рассказ невестки Н.А. Рыжова. — Моя дочка на одной улице с ней живет (их дома напротив друг друга), и баба Тая всегда готова приглядеть за правнуками, если такая необходимость возникает. Она

такая хлопотунья! Иногда пельменей наготовит или еще что-либо вкусненькое — и приглашает всех нас отужинать.

Дети, внуки, правнуки платят Таисии Григорьевне той же монетой: любят, уважают ее, стараются ничем не огорчать, не расстраивать. Устраивают для нее приятные посиделки с чаепитием, а то и настоящие большие праздники. В январе, например, когда Таисии Григорьевне исполнилось 85 лет, торжества организовали в просторном доме сына. Пригласили гостей. Именинница получила море цветов, неожиданных сюрпризов, незабываемых подарков. Но самое главное — рядом с юбиляршей были близкие и дорогие сердцу люди. И не только кровные родственники.

С появлением в семье Пикаловых снохи Наталии образовалось большое сообщество родственных душ: ее родители, сестра с мужем и сыном стали настолько близкими людьми для всех домочадцев Пикаловых, что теперь радости и печали они делят поровну.

Вот и большие торжества в честь 85-летия со дня рождения Таисии Григорьевны объединили с не менее значимой для родителей Наталии датой — 51 год их супружеской жизни.

— Я благодарна Богу и судьбе, — сказала на прощанье Таисия Григорьевна, — что они посылают мне на жизненном пути замечательных людей — честных, трудолюбивых, искренних, щедрых на внимание и любовь. И спасибо за мою семью. Моя жизнь была и остается счастливой и многогранной.