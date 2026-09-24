Супергерои из Города финансов помогут липецким школьникам на онлайн-уроках по финграмотности

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартовала в Липецкой области. Занятия продлятся до 16 декабря 2026 года. Разобраться в финансовых вопросах школьникам помогут наставники-супергерои из вымышленного Города финансов, которые уже успели завоевать популярность у ребят. Они расскажут, как формировать личный бюджет, защитить себя от кибермошенников, как ориентироваться в новейших финансовых технологиях и мире инвестиций. Всего пройдет около 800 онлайн-уроков по 29 темам.

Интерес к проекту в регионе растет: в весеннюю сессию уроки посмотрели 55 455 раз, а участие в них приняли 173 школы Липецкой области, сообщили в липецком отделении Банка России.

В этом сезоне появятся новые интерактивные задания. Так, например, на часть тестовых вопросов можно будет дать ответы в свободной форме, а проверять тексты школьников впервые будет искусственный интеллект. Записаться на уроки станет проще: для получения ссылки на трансляцию достаточно указать минимальный набор данных. После занятия участники смогут получить именной сертификат — для этого нужно заполнить расширенную анкету, которая придет на электронную почту.

Благодаря дистанционному формату обучения и адаптированному к разным часовым поясам графику занятий принять участие в онлайн-уроках смогут ребята из всех регионов страны, включая Липецкую область. Расписание и каталог уроков опубликованы на сайте проекта.

«Знания — лучшая защита от мошенников. А дальше — мир возможностей: от управления личным бюджетом до, возможно, выбора профессии в финансах и ИТ. Эти онлайн-уроки — это вклад не только в безопасное, но и успешное будущее нашей молодёжи», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.