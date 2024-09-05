Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поддержал инициативу родителей о создании специальных кабинетов в школах для углубленного изучения профильных предметов. С таким предложением Ассамблея родительской общественности обратилась к Игорю Артамонову на встрече в школе №34 Липецка. Оснащенные самым современным оборудованием кабинеты по информатике, физике, математике и т.д. для дополнительных углубленных занятий будут созданы на базе разных школ.

«Одна из задач современной школы – подготовка будущих высококвалифицированных специалистов. В таких классах школьники смогут углубленно изучить интересующие предметы, подготовиться к олимпидам, сдаче экзаменов. А впоследствии получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Талантливые учителя смогут обучать не только детей, но и молодых педагогов», – отметил Игорь Артамонов.

Предполагается, что возможность работать в таких кабинетах будет предоставлена педагогам из любой школы. Так же и школьники со всего города могут прийти в суперкласс и прокачать свои знания. «Таким образом, мы создадим новые условия для повышения профессиональных компетенций педагогов без отрыва от учебного процесса. И самое главное — дадим новые возможности школьникам», – подчеркнул председатель Ассамблеи родительской общественности Олег Бойко.

Также на встрече Ассамблея родительской общественности представила итоги работы по сбору предложений, касающихся развития школ и детсадов города. В течение полутора месяцев у родителей всех школ и детсадов города была возможность высказать свое мнение по этим вопросам. Сейчас завершается обработка поступивших предложений, и в ближайшее время они будут переданы мэру города Роману Ченцову.