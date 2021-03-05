Советским районным судом г. Липецка провозглашен приговор в отношении супругов, 1956 и 1982 годов рождения, обвинявшихся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции группой лиц в крупном размере).

В ходе следствия по уголовному делу из трех гаражей, используемых для незаконной деятельности (два под хранение, один для реализации продукции) сотрудниками правоохранительных органов было изъято 1363 бутылки немаркированной алкогольной продукции на сумму 497 943 рублей.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил каждому из супругов наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 50 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Советского района г. Липецка.