У жителей улицы 8 Марта с. Новочеркутино — праздник местного значения. На днях здесь заасфальтировали дорогу — событие, которого ждали много лет.

Труднопроходимая в межсезонье грунтовка, которую позже отсыпали крупным шлаком (что еще больше осложнило передвижение по ней на велосипедах, детской или инвалидной коляске) осталась в прошлом. Теперь это чистенькая, благоустроенная улица с новеньким асфальтом, где живут люди, заботящиеся о внешнем виде своих усадеб. В палисадниках и даже за оградой разбиты клумбы с цветами, территория окошена, дома в порядке.

Год назад живущая здесь семья Друговых была отмечена небольшой премией и благодарностью главы сельской администрации Елены Зюзиной за образцовое домовладение.

Лариса Викторовна — в прошлом учитель начальных классов со стажем более тридцати лет, Василий Викторович четыре десятилетия работал в местном сельхозпредприятии водителем. У них двое детей и двое внуков.

Молодая учительница из Воронежской области приехала работать в Новочеркутинскую школу по распределению в 1983 году, вышла замуж за местного парня. А в 84-ом колхоз выделил молодой семье отдельное жилье.

— С тех пор его и благоустраиваем, — улыбается хозяйка. — Только года два как с усадьбой управились, теперь подумываем о ремонте.

Друговы — люди скромные, трудолюбивые. При большой учительской нагрузке (раньше, случалось, сразу по два класса вела, да еще после уроков с отстающими по своей инициативе занималась) Лариса Викторовна с мужем держали еще и немалое подсобное хозяйство: корову, быков, поросят, домашнюю птицу. Летом на огороде трудилась, зимой нужно было печь растапливать… При этом находили время и средства на обустройство усадьбы: заасфальтировали двор, сменили деревянный забор на красивый металлический, обили сайдингом дом, муж своими руками сделал навес-арку перед входной дверью. А хозяйка всюду, где можно, разместила цветы.

— Это моя болезнь, от которой нет лекарства, — продолжает собеседница. — На цветочную рассаду или новый сорт семян денег не жалею. Несколько лет подряд пыталась сама вырастить петунии. В этом году получилось, но труда затратила немало: каждое растеньице на торфяной таблетке выращивала…

Три года назад у Друговых появилась теплица в 10 квадратных метров — подарок сына на день рождения маме. Уже в мае хозяева начинают кушать свои огурчики, а в начале июля созревают первые помидоры.

Лариса Викторовна относит себя и супруга к категории трудоголиков, тех, кто всегда находит себе дела. Друговы и благоустройством занимаются не ради чьей-то оценки, а потому что душа просит.