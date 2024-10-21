Липчане Юлия и Александр Войновы победили во всероссийском конкурсе «Семья года – 2024». Награждение финалистов всероссийского конкурса «Семья года» состоялось в Государственном Кремлёвском дворце. В этом году конкурс «Семья года» проводился в девятый раз. Участниками стали более 11 тысяч семей.

В номинации «Молодая семья» соревнуются супруги до 35 лет, воспитывающие одного и более детей и занимающиеся общественной деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. В этом году в номинации участвовали 70 семей из разных регионов России. Победителями стали 16 пар.

Юлия и Александр Войновы вместе 8 лет. Они воспитывают дочку Алёну. Девочка уже стала победителем творческого конкурса «Липецкие звездочки» и обладателем золотого знака ГТО. Юлия – кандидат в мастера спорта по боксу, многократная победительница чемпионатов ЦФО по боксу, призёр чемпионата России, Кубка России по боксу, победитель первенства Европы по ушу-саньда, член сборной России по ушу-саньда и боксу. Александр – многократный чемпион Липецкой области по футболу, обладатель Кубка Липецкой области по футболу 2017 года, чемпион России по мини-футболу в составе команды МФК ЛКС.

Любовь к спорту им привили родители. Бабушка Алёны – кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе и тренер высшей категории по пулевой стрельбе, дедушка Витя – кандидат в мастера спорта по дзюдо и тренер по футболу, дедушка Гена занимался лыжами. Супруги Войновы в свою очередь прививают любовь к спорту своему ребёнку. С трёх лет Алёна занималась спортивной гимнастикой, сейчас вместе с мамой ходит на тренировки по боксу.

Семьи-победители были награждены четырёхдневной поездкой в Москву с участием в демографическом форуме «Семейный совет» и экскурсионной программой. «Забота о семьях – одна из приоритетных задач государственной стратегии в Липецкой области. Сейчас в регионе действует множество мер поддержки, которыми можно воспользоваться даже до появления детей на свет, например, консультационная помощь беременным женщинам. И сразу после рождения включается разносторонняя поддержка – единовременные выплаты, ежемесячные пособия и многое другое. Благодаря комплексу мер с 2019 года число многодетных семей в Липецкой области выросло на треть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.