Супружеская пара из Липецка стала семьей года в России

Семья Мокроусовых из Липецкой области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Они обошли почти 12 тысяч участников со всей страны.

Евгений и Наталья воспитывают троих детей – Арину, Егора и Есению. Свою семью они называют дружной командой и живут по девизу: «Всё вместе и всегда вместе».

Родители прививают детям любовь к спорту: катаются на лыжах, велосипедах, коньках и роликах. Вместе занимаются плаванием, играют в шахматы, рыбачат. Евгений и Наталья также активно участвуют в общественной жизни – помогали разворачивать пункты временного размещения, организовывали семейные и детские праздники.

«Поздравляю Мокроусовых с победой. Это пример настоящей семьи, где царит взаимопонимание, поддержка и любовь. Такие семьи – гордость нашего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Впереди у победителей церемония чествования лучших семей России, которая пройдёт 13 октября 2026 года в Москве.