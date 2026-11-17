Супруги Валентина и Михаил Богачёвы 28 лет ведут борьбу с недугом. Каждый прожитый день вместе — для них огромное счастье.

Двадцать восемь лет Валентина Александровна БОГАЧЁВА из Павловки рядом с мужем Михаилом Михайловичем, став после тяжёлой аварии для него опорой, глазами и голосом мира, что за стенами их дома. И тем сильнее воспринимается мужество этой женщины, когда узнаёшь, что она ещё — постоянная участница художественной самодеятельности.

СТОЙКО НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ

Мужество Валентины Александровны Богачёвой — из каждодневных дел, но именно из них и складывается настоящая преданность. Двадцать восемь лет она несёт свою нелёгкую ношу, не позволяя усталости взять верх над любовью и заботой о лежачем муже Михаиле Михайловиче, жизнь которого навсегда изменило ДТП. Авария перевернула весь уклад Богачёвых. И в великом терпении простой сельской женщины — огромная сила, которая держит целую семью.

Автор этих строк никогда сама об этом не задумывалась (и слава Богу), но, оказывается, как легко любить здорового мужа, когда он по дому всё успевает, вместе с ним едешь на реку или за грибами, тяжёлую работу, разумеется, выполняет он тоже сам… Тут и любить-то одно удовольствие.

У Валентины Александровны любовь — это каждый день вставать пораньше, всё самой делать руками, да ещё мужа обиходить и поддержать, когда ему совсем тяжело. Но женщина совершенно не жалуется на судьбу, просто знает: раз уж повенчались да слово перед Богом давали, значит, и в беде быть рядом. Несёт свой супружеский крест спокойно. Для неё это не подвиг, а просто обычная жизнь рядом с любимым человеком.

— Я в этом никаких сложностей не вижу, — поведала она. — Убеждена: когда человека любишь, то и не думаешь о трудностях проживания. Если Господь так распорядился, значит, стойко будем его волю исполнять.

Разговаривать с Валентиной было одно удовольствие. Честно говоря, до этого момента думала, что встречу замученную женщину. Оказалось — совершенно наоборот: молодо выглядящая, настоящая русская красавица с одухотворённым лицом. С таких только картины писать! В доме, как в операционной, — идеальная чистота. И когда всё человек успевает — тут же подумалось. Конечно, стало интересно, откуда при такой ситуации она черпает силы. Задала ей такой вопрос. Хотя ответ был очевиден сразу же: на видном месте — иконы, горит лампада.

— Молюсь беспрестанно, — говорит хозяйка, — и Господь меня любит и слышит. Мужу сразу доктора отвели не более шести-семи лет после аварии. Я стараюсь делать всё возможное и невозможное, чтоб быть дольше с ним рядом. Вот 28 лет мы боремся за жизнь. Спасибо моему Михаилу, он мужественный человек, руки не опускает, помогает мне в этом своей стойкостью. Ну и, видимо, моя доля была известна свыше, поэтому у нас двое сыновей, и мужская работа по дому и хозяйству — на их плечах с детства. У них руки золотые. Сами могут делать всё. Я мечтала всегда иметь ещё дочку, вот у нас такая добрая невестка Екатерина, как настоящая дочка. Внучка Вероника подросла. Так что и женской помощью не обделена.

Турецких Александр Алексеевич и Зинаида Александровна ни на минуту не оставляли дочку с зятем наедине с бедой.

«ПОЁМ, ЧТОБ БОЛЬ ПРОКРИЧАТЬ…»

Как только я вошла к ним в дом, то услышала музыку, какая ни громко, ни тихо, а приятным уху фоном звучала на всё жилище. Она ничуть не мешала разговаривать с хозяйкой, просто сразу настроила на хороший лад.

Валентина Богачёва после выступления с сыном Сергеем и сестрой Натальей.

— Музыка у нас звучит круглыми сутками, никому не надоедает, — объясняет Валентина Александровна, — наоборот, только она нас и спасает. Когда начинается приступ боли, то мы вместе с Михаилом громко поём, чтоб эту боль прокричать.

Вот так — звонким пением — Богачёвы одолевают страшный недуг. Любимая песня словно даёт короткую передышку, когда минуты боли тянутся невыносимо долго. Для сыновей музыка в родительском доме — главный знак того, что мама и папа держатся. А сердце мамы крепче любых испытаний.

Музыка живёт в душе каждого из Богачёвых. Старший сын Александр играет на гитаре и поёт. Он давно женат, воспитывает дочку. Младший сын Сергей пел в школьные годы в местном Покровском храме. Сейчас работает в Липецке.

— Мечтаю научиться играть на баяне, да всё руки не доходят, — признаётся он, приехавший из города помочь в мужских делах, — я всегда участвовал в школьные и студенческие годы в художественной самодеятельности.

Выяснилось, что любовь к музыке у них — дело семейное. Все певучие. Родители Валентины — Турецких Александр Алексеевич и Зинаида Александровна тоже ценители музыки. Отец играет на гитаре. А вот мама, по словам дочки, очень стеснительная, всегда «на подпевочках». Ранее с тремя своими детьми (Валентина — старшая, у неё ещё сестра и брат) хороший домашний хор организовывали. Дочь очень благодарна своим родителям за огромную поддержку. Они ни на минуту не оставляли её одну с бедой.

Богачёвы рассказали, что в других жилищах, когда кто болеет, должна стоять абсолютная тишина. Есть люди, которые озлобятся на судьбу, чтоб в доме ни шума, ни гама. У них же такого не припоминается.

— Мы отмечаем все праздники и юбилеи здесь же. Приезжают родственники с детьми, какие бегут к нашему хозяину с криками: «Привет, дед Мишутка!», я ж у них бабушка Валя.

— Большое дело, что мы все с чувством юмора, — добавляет Сергей, — и папа в том числе. Он всегда любит пошутить, когда мы его на прогулку оденем: «Я побежал».

Младший сын Сергей, как и его брат Александр, гордятся стойкостью мамы Валентины Александровны Богачёвой. Её сердце крепче любых испытаний.

«НЕ ЗАБЫВАЙ: ТЫ ЖЕ — ДЕВОЧКА!»

Сыновья на юбилей делали маме подарок: путёвку на отдых, сами же остались приглядывать за хозяйством и ухаживать за отцом. Только она, немного переведя дыхание, вновь там запереживала о своих родных, прежде всего, о Михаиле. Вдруг не так, как она, сынки за ним присмотрят. Ведь они с Мишей столько лет знают друг друга. Влюбились, когда она в пятом классе училась, он — в шестом…

Как только Валечка школу окончила — поженились. Первенец появился. Образование получала потом. Второй сынок родился. 28 лет отработала в местном детском доме, выучилась на педагога с правом преподавания в классах коррекции.

Беда пришла в их дом, когда Серёжа был маленьким. Молодая женщина не сломалась и трудилась до той поры, пока сыновья учились и проживали дома. Так они могли по очереди присматривать за мужем и отцом. Ещё трудяги держали огромное хозяйство: корову с быками, поросят, разную птицу.

И всё это время в их жизни — музыка. Мама вместе с сыном выступала на сцене. Одна из общих любимых песен — «Под окном черёмуха колышется». Семейный дуэт давно оценили павловские зрители. Жаль только, что Сергей из-за работы может выступать не так часто, как хотелось бы землякам.

— Очень волнуюсь перед выступлением, — призналась артистка. — И даже ранее сомневалась: надо ли мне выходить на сцену. Но однажды от односельчанки услышала слова: «Я пришла, чтоб тебя, Валя, послушать», и они мне придали сил. На сцене я душу свою полностью выкладываю. Вот недавно у нас здесь отмечался День села. Разве можно устоять, когда двенадцать баянов одновременно матаню играют!

Хозяйка душу отводит во время выпечки тортов, хотя сама их критически оценивает в отличие от домочадцев.

И в этом не побег от забот, а живая русская душа. Ещё душу отводит Валентина в палисаднике, где, тихонько напевая, ухаживает за любимыми цветами, и получает удовольствие во время выпечки красивых тортиков. Она их с радостью печёт для своих родных и близких.

— Они необыкновенно вкусные, — оценивает их сынок, — только мама так критически ко всему относится: то одно, по её мнению, не совсем ровно легло, то другое не удалось. Но, если на тортики или пирожное глядеть и их покушать, — шедевры.

Кулинарный шедевр от Валентины — миленькие и вкусные жаворонки.

— Вы ходите в ДК на праздники и репетиции, Вас муж не ревнует? — задала щепетильный вопрос Валентине Александровне и потом, чуть погодя, такой же самому Михаилу.

— Никогда! — однозначно ответила она. — Муж — мой главный цензор и критик, когда я репетирую дома. Он мне подскажет, как лучше спеть. Порой говорю ему: «Не пойду в ДК сегодня, с тобой останусь». Так он, наоборот, заставляет идти. Ещё обязательно добавит: «Наведи красоту, подкрась глазки с губками и иди. Не забывай: ты же — девочка!». Когда возвращаюсь, уже в коридоре слышу: «Моя красота вернулась!». Эти его слова так меня вдохновляют.

— Права не имею ревновать, — говорит Михаил, — да и ревновать могут только слабаки, ей и так каждый день хватает забот, а на репетициях и концертах у жены душа отдыхает, точно знаю. Пускай поёт и светится, я только рад, что у неё на сцене крылья расправляются.

— А Вы больше какие композиции любите на досуге слушать? — вновь спросила у хозяина.

— Песни моей юности, в основном группу «Сектор Газа».

Мы вместе с ним весело спели пару строк одной из них, поскольку годы юности нашей совпадают. И, подняв друг другу настроение, на дружеской ноте расстались. Сразу подумалось: лежачий человек, а сколько в нём крепости духа! Никакой обиды у человека на судьбу. И, конечно, это всё благодаря его любимой Валечке.

— Я счастливая женщина, хоть многие меня не понимают, — улыбаясь, утверждает она, — интереса к жизни не потеряла, есть любимое увлечение, я всё ещё маленькая девочка, так как живы мои родители, у меня замечательные дети. Ну кто ещё, как не я, может уверенно сказать: «Мой муж — самый верный»? Ценю каждый вместе прожитый день. Проснулись вдвоём утром — уже счастье.