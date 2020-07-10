Сувениры «Липецкая Земля» признаны лучшими на конкурсе «PROбренд»-2020

Победителем второго Международного маркетингового конкурса «PROбренд»-2020 стала сувенирная линейка «Липецкая Земля». Конкурс проводит союз «Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ» для представителей туристического рынка России и других стран.

Его участниками стали туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, производители сувенирной продукции, рестораны и кафе, блогеры и фотографы. Конкурс нацелен на создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Наш регион представил на конкурс сувенирную линейку «Липецкая Земля». Это яркие и неповторимые авторские изделия ручной работы из керамики и текстиля, созданные известными липецкими мастерами. Сувениры представлены разными группами товаров: посуда (кружки, тарелки, сахарницы), украшения (броши, заколки, бусы), сумки-лакомки, значки, магниты, открытки, блокноты и многое другое. Элементы фирменного стиля наносятся с помощью разнообразных технологий. Изделия уникальны и неповторимы, их производят в единственном экземпляре. Ими можно не только украшать себя и свой дом, но и презентовать друзьям и знакомым, в память о посещении Липецкой области.

По решению жюри сувенирная линейка «Липецкая земля» удостоена первого места в номинации «Брендированная сувенирная продукция». Церемонии награждения состоится в сентябре в Москве. «Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.