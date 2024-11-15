Золотых юбиляров Татьяну и Владимира Гнетовых в этом году чествовали в районном загсе. Поздравить родителей пришли их дети Алексей и Анна.

Для семьи Гнетовых из Добринки уходящий год стал юбилейным

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА

В августе нынешнего года добринцы Татьяна и Владимир Гнетовы отметили золотую свадьбу. Так как это знаменательное для супругов событие пришлось на объявленный президентом Год семьи, пару в числе других юбиляров чествовали в обновленном зале регистрации браков. Благодаря этому Татьяне и Владимиру посчастливилось еще раз пережить волнительные мгновения из своей далекой юности.

Работники отдела загса и архива в торжественной обстановке в присутствии семьи поздравили супругов и от лица главы Добринского района Александра Пасынкова вручили им поздравительный адрес и подарочный сертификат.

С СУДЬБОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ

У каждой семейной пары своя история. Рассказывая о них, невольно ловишь себя на мысли: какую все-таки большую роль в нашей жизни играет его величество случай. Ведь именно он соединяет людей, которые, казалось бы, никогда не должны были встретиться хотя бы потому, что, как в нашей истории, родились и жили за сотни километров друг от друга. И даже планы на жизнь у них были совсем разные: он любил свой небольшой поселок, она грезила об огнях большого города…

Татьяна родилась в с. Авдеево Курской области, всего в 12-ти километрах от областного центра. Школьницей каждое лето проводила каникулы у своей тети в Курске. Там же после сельской восьмилетки оканчивала 9 и 10 классы. Поэтому, признается, всегда чувствовала себя больше горожанкой.

Наша героиня с детства твердо знала, кем хочет стать. Ни много ни мало — артисткой! И для этой мечты были все основания: Таня пела на школьной сцене, выступала в сельском клубе и участвовала в постановках театрального кружка. Ее поддержал дедушка, который работал председателем колхоза и был вхож во многие двери. «Отвезу, куда захочешь», — обещал Харитон Данилович целеустремленной и талантливой внучке, когда она делилась с ним своими планами.

Татьяна играет в спектакле «Женитьба Бальзаминова».Когда-то она мечтала стать артисткой.

Но, к сожалению, дедушки рано не стало — сердце. А повзрослевшая Татьяна так и не решилась осуществить свою давнюю мечту (забегая вперед, скажем, что это удалось в будущем ее дочери Анне, унаследовавшей от родителей творческий талант).

Она поступила в фармацевтический техникум (тогда фармучилище). Учиться здесь было нелегко: сплошная химия. В группе одни девчонки. На практических занятиях составляли лекарства, изготавливали пилюли, медицинские свечи. Но оказалось, что Татьяне очень нравится такая ответственная и кропотливая работа.

После получения диплома в 1972 году ее направили в Липецк, но там мест не оказалось. Зато были вакансии в Добринке. Так Татьяна вместе с подругой, своей тезкой Татьяной Хованцевой оказались в нашем поселке.

Молодых специалистов радушно приняли в аптечном коллективе. Наша героиня практически сразу занялась еще и общественной работой, стала ходить на репетиции в народный театр при районном Доме культуры и даже получила роль в спектакле «Женитьба Бальзаминова».

Вскоре ее делегировали на областной конкурс профессионального мастерства. И сразу большой успех: первое место за домашнее задание! Вот где ей пригодились актерские способности. Учитель второй Добринской школы и известный в поселке поэт Юрий Аркадьевич Лебеденко специально для Татьяны сочинил стихи, которые она артистично прочла перед взыскательным жюри. Полученный тогда подарок — хрустальные фужеры и серебряные ложки хранит по сей день.

«ЧТОБ НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ…»

По вечерам в выходные дни добринская молодежь ходила на танцы. Здесь парни знакомились с девушками, а вспыхнувшая между ними симпатия чаще всего перерастала во взаимное чувство. Обе Татьяны тоже с удовольствием проводили время на танцплощадке, где играл эстрадный ансамбль.

Владимир Гнетов со школы увлекался музыкой. Позже будет играть на гитаре в составе ВИА «Акварели» и однажды даже выступит с этой группой в Москве.

— Как-то я в шутку попросила нашего общего с Татьяной приятеля познакомить меня с парнем, который бы не пил и не курил, — рассказывает Т. Гнетова. — А он в ответ: «Есть такой, в эстраде играет». И в самом деле познакомил нас с Володей, который оказался очень положительным молодым человеком, да еще музыкантом.

Они встречались два года. А потом решили пожениться. Правда, у невесты было для жениха одно условие: после свадьбы переехать жить в Курск. Владимир не спорил. Но судьба распорядилась по-своему.

А такими были молодые на своей свадьбе полвека назад.

Через год в семье родилась дочка Анечка. Переезд временно откладывался, а потом про него и вовсе перестали речь вести. Хотя Татьяна по сей день нет-нет да и вспомнит с грустью о своих несбывшихся мечтах:

— На моей малой родине такая красота: лес, река Сейм протекает, горы из белой глины… Не зря там были построены детские лагеря и дома отдыха. Мы всей семьей туда в отпуск ездили, пока мама жива была.

Собеседница признается, что с рождением детей (через несколько лет в семье появился второй ребенок — Алексей) их с мужем увлечение творчеством ушло на второй план. Теперь все внимание было сосредоточено на воспитании дочки и сына.

Счастливая семейная жизнь. Владимир и Татьяна со своими детьми Анечкой и маленьким Алешей.

Первое время молодая семья ютилась в съемном жилье, до сих пор с благодарностью вспоминая своих хозяев Ивана и Клавдию Яриковых, которые относились к квартирантам как к родным детям, помогая во всем. А потом Гнетовы получили свою первую квартиру (две небольшие комнаты) на улице 50 лет Октября. Через несколько лет подали заявление на расширение жилплощади и въехали в трехкомнатную в новой пятиэтажке на улице Воронского.

ПРОДОЛЖЕНИЕ — В ДЕТЯХ И ВНУКАХ

Татьяна Анатольевна Гнетова, начиная с 1972 года, целых 37 лет возглавляла в центральной аптеке п. Добринка отдел готовых лекарственных форм. Имеет много почетных грамот и поощрений, в том числе за второе место в областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди заведующих отделами ручной продажи. В 1974 году получила медаль «Ударник соцтруда».

В начале 2000-х Татьяна попала под волну сокращения сотрудников предпенсионного возраста и пошла работать во вновь открывшуюся от райпо аптеку, где трудилась еще девять лет до выхода на заслуженный отдых. Общий стаж нашей героини — 46 лет!

Татьяна Гнетова почти всю жизнь проработала фармацевтом в аптеке. Многие добринцы помнят ее до сих пор как отзывчивую женщину.

Владимир Владимирович Гнетов, несмотря на свою творческую натуру, работал в очень серьезных отраслях: сначала в связи, потом на счетных машинах в районном отделе статистики.

Супруги очень гордятся своими детьми. Анна, выбирая после школы профессию, решила, что музыка — ее призвание. Сейчас она директор Добринской детской школы искусств имени Н.А. Обуховой. Алексей связал свою судьбу с правоохранительными органами, окончив Высшую школу милиции.

— Дети остались в Добринке, — делится Татьяна Анатольевна. — У нас трое внуков: старший Максим учится в мединституте, Иван — в ВГУ, будущий айтишник, Соня перешла в девятый класс. Есть большой плюс в том, что мы с детьми живем в одном поселке: вместе отмечаем праздники, помогаем друг другу.

Вот и золотую свадьбу после чествования в загсе Гнетовы отпраздновали в кругу самых близких людей.

— За прожитые годы в хлопотах мы с мужем иногда даже забывали про этот день, — продолжает собеседница. — А тут первый раз за 50 лет решили его отметить. Самый лучший подарок получили от детей — кондиционер с установкой. А вообще, благодарны всем, кто поздравил нас с золотой свадьбой и сделал этот день по-настоящему незабываемым.