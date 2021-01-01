В самый канун 2021-го года Антонина Яковлевна и Евгений Ермилович НИЖЕГОРОДОВЫ из Добринки отметили золотую свадьбу. Именно в эти волшебные праздники им когда-то захотелось создать семью.

31 ДЕКАБРЯ 1970-го — ЧЕТВЕРГ

Зарегистрировались молодожёны именно 31 декабря 1970-го года. ЗАГС тогда располагался в небольшом домике на улице Горького (примерно на этом месте стоит сейчас прокуратура). Зал был украшен, стояла и ёлка. Это видно по свадебным фотографиям золотых юбиляров. Если посмотреть в календарь, то день — четверг.

— Зато 1 января был тогда выходной, — говорит глава семейства, — не надо было волноваться, как гулять и веселиться, если завтра на работу.

Нижегородовы вспоминают, что поздравления с днём бракосочетания от гостей всегда переплетались в тот вечер с тостами за хороший Новый год.

— Домой, помню, — продолжает хозяин, — мы только под утро и вернулись. Свадьбу продолжили в ту ночь встречей Нового года. А как по-другому? Зато три дня наше бракосочетание праздновали. Ещё вспоминается, что всю ночь с 31-го на первое тогда лил дождь. А утром проснулись — мороз.

ГУЛЯЛИ ТРИ ДНЯ

— Отмечали торжество в районной библиотеке, — рассказывает работавшая уже на тот момент библиотекарем Антонина Яковлевна. — Она находилась в том маленьком доме, где магазин Спартака, только он теперь ещё подстроил здание. В основном это были мои коллеги. И всего — человек 20 гостей. Со стороны Жени разве что свидетель Пётр Павлович Зибров, с каким вместе учились в Усмани.

Также «золотая» молодая вспоминает, что много блюд на стол тоже приготовили и принесли подруги. А её мама привезла запечённого гуся. Платье и фату невеста специально шила на заказ. Тогда в моде были короткие наряды.

— А почему родственников ни со стороны невесты, ни особенно от жениха у вас тогда не было? — задаю им вопрос.

— Так мы утром еле встали и поехали ко мне на родину, в Отскочное, отмечать дальше нашу свадьбу, — говорит Евгений Ермилович. — С транспортом тогда была просто беда. И мои родители, наверно, решили, что в канун Нового года они ни на чём назад из Добринки не вернутся, столы ж надо накрывать, поэтому так и решили.

31 декабря 1970-го. Торжественный момент на фоне наряженной ёлки.

— Третий день гуляний где проходил у вас? — вновь интересуюсь у юбиляров.

— Потом у меня на родине, в Мордовском районе, — опять вступает в разговор хозяйка дома. — После 1-го января ведь рабочие дни настали. И мы поехали к нам в гости на Рождество, там всех соседей мама позвала на наш праздник.

Только это итог их знакомства, а начиналось всё за несколько лет до того. Ещё в 1964-м. Молодым едва 16-17 лет исполнилось.

МОЙ МИЛЁНОК — АГРОНОМ

В том году Антонину в июле направили в наш район на работу в Отскоченскую библиотеку, так как после 8-го класса поступила в Моршанский библиотечный техникум. По окончании распределили в Липецкую область.

— Как обычно это бывает, встретились мы тогда в Отскочном, в сельском клубе.

— Почему на Антонину обратили внимание? — спрашиваю у Е.Е. Нижегородова.

— Потому что новенькая, симпатичная, прямо вся из ума сшитая, — смеясь, отвечает он, перечисляя достоинства своей на тот момент невесты. — Сразу мне понравилась.

Однако встречаться долго им не пришлось. Сначала по выходным и то не всегда: он уехал учиться на агронома в Усмань, а её чуть позднее направят в Добринку. По окончании техникума, где Евгений получил специальность агронома по защите растений, он получает направление в Кустанай (Казахстан). Лишь письма стали соединять влюблённых.

За время переписки жених несколько раз успел поздравить невесту с Новым годом.

Я РОМАН С ПРОДОЛЖЕНЬЕМ ПИШУ…

Эта строка, как и вся известная песня «Вологда», Нижегородовым близка, наверное, как никому, потому что с момента встречи до свадьбы прошло 6 лет, а «почтовый роман» у них длился почти 5 лет. И хозяйка дома призналась, что трепетно хранит письма своего кавалера до сей поры. Такие они, по её словам, были тёплые, душевные, полные любви. Настоящий роман! Невозможно расстаться с ними.

Я просто ахнула, как только Антонина Яковлевна положила на стол огромную пачку почтовых посланий. Но ещё больше поразилась, когда она показала целый чемодан, наполненный искренними чувствами влюблённых. Ведь писались они в Добринку или Мордовский район не только с места работы Евгения, из Казахстана, но и из армии, точнее, с флота.

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НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ МОЛОДОЙ МОРЯК!

— Директор казахского совхоза, где работал, обычно нужных сотрудников в военкомате «задерживал», — рассказывает Е.Е. Нижегородов. — Я тоже входил в то число. Но тут обычные три года службы в армии заменили в нашей стране на два. Думаю, дай-ка отслужу, пока назад не повернулось. А меня всё равно направили на 3 года в ВМФ…

И вновь полетели письма с берегов Тихого океана в черноземные степи. Конечно, матрос Нижегородов мечтал, чтоб любимая его дождалась.

Среди этой пачки посланий, что мы рассматривали накануне золотой свадьбы, случайно встретились и открытки, что жених посылал невесте. В них свою Тонечку поздравлял с Новым годом.

За отличную службу дважды Е.Е. Нижегородов поощрялся отпуском. Есть фото, где молодые влюблённые успели запечатлеть себя во время одной из таких побывок.

Пришёл из армии прямо на Октябрьскую. И попал … на свадьбу: подруга Антонины выходила замуж. Им так понравилось это событие, что буквально через месяц они назначили своё торжество.

ХОТЕЛ СЫНА, А РОДИЛИСЬ ДВОЙНЯШКИ…

Всю жизнь Нижегородовы добросовестно трудились. Пока писали письма, Антонина успела получить высшее образование в Липецком пединституте на литературном факультете и не изменила ни разу своему месту работы — библиотеке, в какой «прослужила» с 1963-го по 2008-й годы. 20 лет А.Я. Нижегородова возглавляла в нашем районе централизованную библиотечную систему.

Евгений Ермилович более 40 лет на одном месте, в сельхозхимии, проработал, профессию также не поменял. Супруги — ветераны труда.

Но самым главным своим достижением считают четверых детей и восьмерых внуков. Хочу добавить, что Антонина Яковлевна в своё время осчастливила супруга тем, что двое их последних детей (дочка и сын) — двойняшки. И прекрасному папе в 2008-м году вручили медаль «За верность отцовскому долгу».

Нижегородовы с детьми и внуками.

Старшая Галина — педагог по образованию, заместитель директора бассейна «Жемчужина» в Добринке. Трое остальных проживают в Липецке. Ольга — юрист, Елена трудится в банке, Павел и вовсе получил два образования: педагогическое и юридическое. У каждого из четверых — по двое детей. Некоторые из старших уже своими семьями обзавелись. Дети и внуки постоянно навещают своих родных. К юбилею приготовили поздравления.

К ним присоединяются и «ДВ». Нижегородовы, с золотой свадьбой вас! И с Новым годом!

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Нижегородовых.