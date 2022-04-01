В регионе

Свадебные юбилеи организуют сотрудники органов ЗАГС для жителей области

1 час назад
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105 лет со дня своего образования отмечают в 2022 году органы ЗАГС. В Липецкой области эту дату решили отметить по-особенному. В течение года на территории региона состоится цикл свадебных юбилеев.

Такой юбилей отпраздновали в Хлевенском ЗАГСе. Льняную свадьбу отметили супруги Снытниковы. Заведующая ЗАГС предложила юбилярам отметить четырехлетие супружеской жизни в русско-народном стиле. Воплотить идею в жизнь помогли работники Хлевенского Центра культуры и досуга. Льняная свадьба — символ начала самостоятельной жизни молодых супругов. Организаторы праздничной церемонии позаботились о красивых льняных нарядах для супругов, обо всех необходимых аксессуарах и создали нужную атмосферу.

С четырехлетием совместной жизни супругов поздравили начальник областного управления ЗАГС и архивов Светлана Королева и глава Хлевенского муниципального района Александр Плотников. Они пожелали молодоженам крепкого здоровья, благополучия, достатка и долгих счастливых лет совместной жизни.

«Повышение уровня жизни и качества обслуживания населения – одна из главных задач власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Здорово, когда сотрудники ЗАГС предполагают творческие идеи и реализуют их».

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