Свалка в Липецке у дома №3 по улице Богдана Хмельницкого появилась еще при строительстве дома. Сейчас он сдан, однако свалка продолжает расти. К отходам, оставленным застройщиком, присоединяется строительный и ремонтный мусор, который выбрасывают сами собственники. На жалобы липчан отреагировала региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», депутат по данному округу Екатерина Пинаева.

По уверениям застройщика свалка будет ликвидирована сегодня, 30 марта, до конца дня. Однако есть вероятность, что жильцы, которые начинают въезжать и делать ремонт, продолжат выбрасывать мусор. Чтобы этого избежать, Екатерина Пинаева предложила представителям управляющей компании проработать вопрос установки бункера для сбора строительного мусора с региональным оператором «ЭкоПром – Липецк».

«Если данная проблема будет правильно проработана управляющей компанией, бункер должен появиться здесь в ближайшее время. Я возьму этот вопрос на личный контроль, вернусь сюда на следующей неделе, и если не будет изменений, то мы будем заново заниматься этой проблемой, — отметила Екатерина Пинаева. – Хочется напомнить, что вывоз строительного мусора – это ответственность собственников. Но сейчас это не снимает вины с застройщика, который не вывез свои отходы до конца».

Напоминаем, что в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» с 29 марта по 10 апреля 2022 года на базе общественной приемной в Липецкой области работает горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Если у вас есть какие-то жалобы, то обратитесь на горячую линию по номеру телефона: 27-20-27.