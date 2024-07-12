Добринский район скоро избавится от свалки с опасными отходами. Из областного бюджета выделяется 72 млн рублей на рекультивацию территорию бывшей химбазы в Хворостянке.

Как сообщили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, сегодня на месте, которое подлежит рекультивации, находятся разрушенные железобетонные конструкции бывших химических складов пестицидов и агрохимикатов, мусор от сноса здания. Верхний загрязнённый почвенный слой вывезут. Площадку обеззаразят. На финальном этапе посеют многолетние луговые травы. Все этапы рекультивации будут проходить под строгим контролем экологов.

Всего за последние пять лет в регионе по нацпроекту «Экология» рекультивированы пять свалок – по одной в Данковском и Елецком районах, а также полигон строительных отходов в урочище «Орлиный Лог», свалка в Северном Руднике и полигон ТБО «Венера» в Липецке.

«Рекультивация свалок – одна из первоочередных задач по усовершенствованию системы обращения с отходами и улучшению экологии в регионе. Эта работа находится на постоянном контроле», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.