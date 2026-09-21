Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости доступны на портале «Национальная система пространственных данных»

На портале НСПД размещён раздел «Фонд данных государственной кадастровой оценки». Для получения информации достаточно ввести кадастровый номер объекта в поисковую строку. После этого система предложит несколько вариантов действий, включая функцию «Получить подробную информацию». Она позволяет отследить динамику изменения кадастровой стоимости в хронологическом порядке, а также ознакомиться с судебными актами, касающимися оспаривания оценки.

В текущем году государственная кадастровая оценка в Липецкой области, как и во всех регионах страны, проводится с использованием цифровых возможностей НСПД.

Кадастровая оценка формирует базу для расчёта имущественных налогов, определения арендной платы за государственные и муниципальные земли.

На кадастровую стоимость влияют любые изменения с объектом недвижимости. Изменение площади, назначения, вида разрешенного использования, категории земель.

После проведения кадастровой оценки в отношении изменившегося объекта, информация о новой стоимости вносится в Единый государственный недвижимости.