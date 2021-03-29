В районной администрации прошло расширенное совещание с участием руководителей предприятий аграрного сектора. Основная тема рабочего совещания – «сверка часов» в преддверии весенне-полевой кампании.

Прошлый сельскохозяйственный год выдался для наших земледельцев весьма благоприятным. Впервые за всю историю добринцы по итогам страды-2020 получили 350000 тонн хлеба при средней урожайности 52,5 центнера с одного гектара. Такие цифры озвучил заместитель главы Добринского муниципального района Александр Михалин, курирующий развитие местного агропрома. И призвал присутствующих задуматься про урожай-2021. И в этом вопросе поводов для тревог и волнений пока больше, нежели для радости. О капризах прошедшей зимы сказано-пересказано немало, а вот реалии природных аномалий таковы.

Озимый клин, на который селяне испокон веков возлагают большие надежды, значительно пострадал от температурных качелей ноября-февраля. Только четвертая часть всех посевов сейчас находится в нормальном состоянии. На большей части площадей всходы, говоря языком агрономов, «рваные». Шестая часть озимого клина вообще пустая. Ситуация с озимыми культурами полностью прояснится через неделю, когда с полей окончательно исчезнет снежно-ледовый покров. Тогда и будет приниматься решение, какое количество гектаров следует пересеять. Правда, уже другими культурами.

– Там, где озимые вышли из-под снега в удовлетворительном состоянии, – призвал аграриев А. Михалин, – необходимо приступить к подкормке посевов азотными удобрениями. Запоздалая весна внесла свои коррективы в план работ. Поэтому, чтобы выполнить все агроприемы – боронование, культивацию, сев, в оптимально допустимые сроки, предлагаю по возможности трудиться в две смены. Современная техника это позволяет. Кроме того, сеять только протравленными семенами, и применять рядковые удобрения. Для всех участников весенней кампании разработать меры материального стимулирования. Весенний день год кормит, эту народную мудрость знает каждый из вас. Давайте же в этих непростых условиях сделаем все, чтобы обеспечить максимальную отдачу хлебной нивы.

Как стало известно «Добринским вестям», целый ряд сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств уже подкармливает озимые культуры. Со дня на день начнется закрытие влаги, а до того момента, когда первые семена лягут в пашню – рукой подать. Нашим селянам трудолюбия, крестьянской хватки и смекалки не занимать. А значит, есть надежда на хороший урожай. Бывали и похуже времена…