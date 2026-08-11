Свет мой, зеркальце, скажи…

Доктор Анна Паршинцева знает все о болезнях уха, горла и носа.

Каждый из нас хоть раз в жизни попадал на прием к доктору со странным прибором на голове в виде круглого зеркала с отверстием посередине. И название у этого врача очень трудно выговариваемое – оториноларинголог. В народе по старинке его еще называют ухо-горло-нос. Или, вообще, коротко — ЛОР. Благодаря его стараниям мы хорошо слышим, свободно дышим, глотаем и говорим.

Эту специальность выбрала для себя наша землячка из села Дубовое, врач-оториноларинголог ГУЗ «Добринская ЦРБ» Анна Паршинцева. Ее путь в профессию начался в детстве. Бабушка героини нашего повествования Нина Ивановна Литвинова, как никто другой, сыграла главную роль в дальнейшей судьбе внучки.

— Она работала фельдшером-акушером в Нижнематренском медпункте, – вспоминает собеседница, – поэтому я с малолетства уже была приобщена, если можно так сказать, к труду сельского медика. Взрослея, все больше утверждалась в желании стать врачом. Бабушка это только приветствовала. Конечно, в школе мне нравилась математика, но желание пойти учиться на экономиста было не таким сильным, как желание одеть белый халат.

Получив диплом о среднем образовании, девушка уехала в Воронеж, в медицинский университет имени Бурденко. По завершении обучения на факультете «лечебное дело» поступила в интернатуру, где начала осваивать новое для себя направление — оториноларингологию. И вот уже четырнадцать лет принимает и лечит пациентов в нашей районной больнице.

Общение с Анной Паршинцевой началось необычно, с … мифов. Идя на встречу с врачом, я подобрал три самых часто встречающихся, касающихся ЛОР-направления. Самый главный мировой миф про пункцию. Мол, если она была совершена хоть однажды, хронический гайморит гарантирован.

— Это глупость! – с улыбкой отвечает Паршинцева, — пункция выполняется с целью диагностики и никак не влияет на хронизацию процесса. Организм довольно быстро восстанавливает целостность слизистой оболочки и стенки носовой пазухи, поэтому манипуляция не только информативная, но и безопасная.

Второй миф о том, что при носовом кровотечении нужно запрокинуть голову и поместить в нос ватку с перекисью водорода. Оказывается, ни то ни другое делать нельзя. При таком способе самолечения возникает риск аспирации крови, которая может затечь в горло. А перекись только усилит кровотечение. Верное решение в этом случае — держать голову прямо, приложить холод на переносицу, аккуратно зажать крыло носа и вызвать «скорую помощь».

Третий глупый миф — выпить сырое яйцо при потере голоса. Во-первых, это грозит сальмонеллезом, во-вторых, голос не восстановит.

Интересуюсь у хозяйки ЛОР-кабинета, изменилось ли что-то в специфике оториноларингологии в последние годы?

— В целом, – отвечает она, — в нашей медицине изменилась основополагающая вещь — отношение к пациенту. Мы стали более чутко относиться к личности и его психологическому состоянию. Старцы медицины недаром говорили, что мы лечим сперва душу, а уже потом тело. Оториноларингология развивается, появляются более физиологичные и щадящие методы лечения, и мы постоянно учимся. Сейчас много открытий на молекулярном уровне, что позволяет более тонко понимать причины болезни и лечить их.

Медицинская сестра Светлана Данилова работает в ЛОР-кабинете.

В качестве наглядного примера мне показали ЛОР-комбайн, стоящий в отдельном помещении. Это комплекс оборудования, без которого сложно себе представить современный кабинет отоларинголога. Каждый день ЛОР-врач сталкивается с задачами диагностики или лечения смежных органов, уха, горла, носа. Часто решать эти задачи непросто: ЛОР-заболевания – это не только неприятная симптоматика, но и риск опасных осложнений. Автоматизированная установка позволяет полноценно провести диагностику заболеваний носа, придаточных пазух, горла, наружного/среднего уха. В сравнении с традиционным, диагностическим оборудованием комбайн имеет множество преимуществ: полноценное освещение, функция фото-видеорегистрации, комфорт для пациента. Автоматизированные системы подогрева, распыления, продувания, аспирации помогают избежать неприятных ощущений при осмотре. Также пациент может не беспокоиться о дозировании лекарственных средств или соблюдении правил дезинфекции хирургических инструментов.

В работе ЛОР-врачу помогает медицинская сестра Светлана Данилова. Она добросовестно и качественно выполняет все назначения врача, следит за своевременной обработкой всего инструментария.

Вспоминая свой недавний визит в кабинет эндоскопии, решил узнать, что же необычного попадает внутрь организма? Благо что отверстий для этого у человека немало.

— Самой необычной «находкой», – говорит А. Паршинцева, – стал колпачок от авторучки в носу одного мальчика. Во время занятий он решил почесать нос изнутри, а когда извлек наружу пишущий предмет, колпачка на нем не оказалось. Ничего, достали. Правда, горе-ученик при этом натерпелся немало страха.

Осенью и весной, когда активизируются различные респираторные вирусные инфекции, у ЛОР-кабинета становится многолюдно. Люди приходят сюда за помощью, в которой им никогда не отказывают. Кроме этого, здесь лечат отиты, синуситы, ангину, ларингиты.

— Но ведь ЛОР-врач, получается, всегда первым встречает инфекцию. Не боитесь сами заболеть?

На мой вопрос Анна отвечает с оптимизмом в голосе и улыбкой на лице.

— Думаю, что вирусы меня обходят стороной.

Подводя итог нашему общению, интересуюсь, не жалеет ли врач о выборе жизненного пути. Ведь бабушки, бывает, тоже ошибаются….

— Когда у тебя есть возможность помочь человеку стать здоровым, и получается это сделать, испытываешь от этого огромное удовольствие. ЛОР-направление – это моё.