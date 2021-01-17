Начальник отдела управления здравоохранения Липецкой области Светлана Коротеева в интервью “Вести Липецк” рассказала, когда и при каких условиях пандемия пойдет на спад.

“Это произойдет, когда будет достаточная иммунная прослойка. Достичь этого можно двумя способами. Во-первых, естественным путем, когда большая часть наших граждан переболеет новой коронавирусной инфекцией. Но это очень тяжелый путь, поскольку инфекция имеет тяжелые последствия для организма, никто не застрахован от осложнений и даже летального исхода. К тому же иммунитет держится не так долго. Поэтому предпочтительнее приобретение иммунитета путем вакцинации”, – рассказала представитель облздрава.

Светлана Валентиновна также сообщила, что к настоящему моменту иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеют чуть меньше 20 процентов жителей Липецкой области. Уровень иммунитета отслеживает управление Роспотребнадзора.

“Но 20 процентов – это, конечно, мало, чтобы эпидемия пошла на спад. Нам нужно порядка 75 процентов в идеальном варианте. А так хотя бы больше пятидесяти”, – рассказал Светлана Коротеева.