Светлана Курбанова — «ПрофЛеди-2026»

Во Всероссийском конкурсе «ПрофЛеди-2026», учрежденном центральной профсоюзной газетой «Солидарность» совместно с Институтом трудовых отношений и гражданского общества и Общероссийской профсоюзной программой лояльности «Профсоюзный дисконт», приняли участие более 800 профсоюзных активисток со всей России.

Участницы в представленных на суд жюри творческих работах делились своим опытом профсоюзной деятельности, рассказывали о профессиональных достижениях, общественной работе и увлечениях.

Профсоюзную организацию Общероссийского профсоюза образования представляла председатель ППО лицея №1 п. Добринка Светлана Курбанова.

Светлана Сергеевна работает учителем биологии. Ее профсоюзный стаж — 18 лет.

Среди профессиональных достижений — призовое место в муниципальном конкурсе «Учитель года»; подготовка призеров регионального этапа ВСОШ, почетные грамоты различного уровня за успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов; благодарственные письма Всероссийского и регионального уровня за подготовку исследовательских работ; почетная грамота от Липецкой областной организации Общероссийского профсоюза образования за активную работу в профсоюзе; участие в конкурсах профсоюзных рефератов и «Профсоюзный лидер»; 2 место в региональном конкурсе «Наставничество в профсоюзе», 1 место в региональном конкурсе «Лучший публичный отчет», 1 место в конкурсе «Лучший коллективный договор в непроизводственной сфере». Первичная профсоюзная организация лицея становилась победителем конкурса «Лучшая первичка года».

В мини-повествовании на тему, соответствующую выбранной номинации, Светлана Сергеевна рассказала о преимуществах использования дисконтной карты члена профсоюза, сделав акцент на том, что в жизни так важно чувствовать заботу. И одним из проявлений поддержки является профсоюзная дисконтная карта — ключ к целой системе эксклюзивных скидок, созданная специально для членов профсоюзов.

По результатам онлайн-голосования Светлана Сергеевна Курбанова набрала максимальное количество голосов и одержала победу в заявленной номинации.

Приятным бонусом для нее стал подарочный сертификат на оплату проживания в комфортабельной гостинице на Черноморском побережье, а также видеокурс уроков красоты — прекрасный подарок для ПрофЛеди, которая, согласно своему статусу, всегда должна быть на высоте.