Светлана Яковлева возглавит министерство внутренней политики Липецкой области

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Региональное министерство внутренней политики возглавит Светлана Яковлева. К исполнению обязанностей она приступит со следующей недели.

Светлана Александровна родилась в 1986 году в Липецке. С красным дипломом окончила Воронежский институт МВД по специальности «юриспруденция».

Прошла трудовой путь от юрисконсульта до руководителя Муниципального автономного информационного учреждения «Мой город Липецк». С февраля 2022 г. по ноябрь 2024 г. занимала пост заместителя начальника управления внутренней политики Липецкой области. До настоящего назначения работала вице-мэром Липецка.