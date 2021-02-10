Особая экономическая зона «Липецк» пополнилась ещё одним инвестором. Свидетельство о статусе резидента получила компания «ЮНИОНСПЕД». Предприятие разместится на Елецком участке ОЭЗ.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер по созданию в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и готовы сотрудничать с компаниями, реализующими перспективные проекты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«ЮНИОНСПЕД» реализует проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. Объём инвестиций – 200 млн рублей. Ввод в эксплуатацию первого этапа производства запланирован на январь 2022 года. Общая площадь предприятия составит две тысячи квадратных метров. В настоящий момент достигнуты договорённости с партнёрами и поставщиками оборудования.

Планируется реализация готовой продукции на европейском рынке. Экспортироваться будут пиломатериалы, клеёный брус, столярные изделия и пеллеты. Основными покупателями продукции станут европейские сети DIY.