Свидетельство резидента ОЭЗ «Липецк» торжественно вручено компании «АСК». Она займется производством кормов для животных

видетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны, вручил сегодня директору компании «АСК» Сергею Петрову заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. Компания оформила землю в аренду на елецком участке ОЭЗ «Липецк» и приступила к проектированию строительства объекта.

«Мы рады, что потенциальные и получившие статус резидента компании в период пандемии COVID-19 не изменили свои планы и продолжают активную работу по проектированию, строительству или запуску вторых очередей производства. Кроме того, ряд компаний увеличивает объемы инвестиций, что положительно сказывается на экономической ситуации в регионе», – прокомментировал увеличение числа резидентов Дмитрий Аверов.

Планируемая к выпуску компанией «АСК» кормовая мука является высоко востребованной кормовой белковой добавкой. Объем производимой кормовой муки составит 15 тысяч тонн в год, животного жира – 3,3 тысячи тонн в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Компания «АСК» занимается выпуском продукции премиального качества с целью обеспечения потребности производителей категории кормов для домашних животных (PF) и категории качественных кормов для сельскохозяйственных животных. Благодаря этому производству планируется достичь замещения ввоза импортной мясной муки и жира соответствующего сегмента качества. Производственная мощность составит 5400 тысяч тонн сырья в месяц.

Кроме того, новый резидент ОЭЗ «Липецк» займется решением вопроса переработки и утилизации всех видов отходов животного происхождения на территории Липецкой области. На данный момент на территории Липецкой и соседних областей нет мощностей по переработке подобных отходов. Проектирование ведется по аналогу лучших европейских заводов, как результат – это будет абсолютно экологически чистое предприятие.

«В Липецкой области создан благоприятный инвестиционный климат, в основе которого лежит принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса. Мы дорожим этим и стараемся поддерживать в регионе максимально комфортную деловую атмосферу», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.