Андрей Жданов не только руководит производством кормов, но и доставляет их покупателям.

В селе Талицкий Чамлык второй год работает мини-завод по выпуску полнорационных экструдированных и гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных: птицы, крупного рогатого скота, свиней и рыбы.

Предприятие принадлежит местному фермеру Александру Жданову. За 3,5 млн. рублей он построил на территории своей производственной базы подходящее здание, еще за 6,5 млн. приобрел современную автоматизированную технологическую линию. Также на предприятии создан фасовочный узел, где вся продукция упаковывается в 20-килограммовые мешки. На каждом – яркий логотип цеха с указанием юридического адреса переработчиков. Производительность технологического оборудования составляет 1,1 тонны в час, или 9 тонн в смену. Полнорационные комбикорма приобретают местные жители, заявки на корма для скотины работники цеха принимают по телефону. Отзывы владельцев ЛПХ самые положительные.

Рабочий цеха Николай Черников готовит очередную партию комбикормов.

Руководитель мини-завода Андрей Жданов управляет всеми производственными процессами и отвечает за соблюдение рецептуры выпускаемых гранул. Два раза в неделю он на специальном автомобиле развозит заказы покупателям в Воронежскую область.

Свой график есть и для Тамбовщины. Чаще ездить не может: нужно контролировать работу цеха. От качества гранул напрямую зависит спрос. Среди добринских поселений, по его словам, активнее всех заказывают комбикорм жители села Демшинка. В приоритете у селян откорм бройлеров, затем идут индейки и водоплавающая птица. Для каждого клюва – отдельное меню.

— С начала мая у нас началась горячая пора, – говорит А. Жданов, – люди приобрели домашнюю птицу, теперь обеспечивают ее провиантом. В сутки делаем не менее полутора тонн гранулированных комбикормов. К осени, когда птичий бум постепенно сходит на нет, начинаем готовить будущие завтраки, обеды и ужины для крупного рогатого скота и свиней.

Зерновые составляющие разнокалиберных гранул – собственного производства. Ячмень, кукуруза, пшеница и подсолнечник выращены на местных черноземах. Витамины и премиксы приобретаются отдельно. В цехе, помимо комбикормов, также делают подсолнечное масло холодного отжима и жмых. Обслуживают технологическую линию два человека: Николай Черников и Сергей Жданов. Рецептура того или иного комбикорма выдерживается неукоснительно. Немалая часть производственных процессов автоматизирована. Гранулированные и экструдированные комбикорма из Талицкого Чамлыка отвечают государственному стандарту, установленному для этой группы товаров. Для этого фермерское хозяйство заключило долгосрочные договоры на сертификацию провианта для животных.

«Агропромышленный комплекс региона силен не только предприятиями-гигантами. Среди сельчан много инициативных граждан, которые хотят жить и трудиться на родной земле. Они прекрасно понимают потребности на селе, и поэтому их бизнес-идеи часто оказываются своевременными и актуальными. Нужно помогать таким активистам, поддерживать их стартапы. Если люди будут заняты любимым и полезным делом, то и жизнь на селе будет процветать», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.