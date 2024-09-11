Свои практики на II Всероссийские педагогические чтения представили 23 липецких педагога. Таким образом, Липецкая область вошла в ТОП-30 по количеству заявок на данный проект, проводимый Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в рамках приемной кампании с 23 мая по 9 сентября участники со всей России отправили 2305 заявок по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы – позиция», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник».

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Они проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета, который выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.

«Всероссийские педагогические чтения обещают стать площадкой для профессионального гражданского диалога представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообществ и инициативной молодежи. Образование, как и любая другая сфера, нуждается в постоянном обновлении с учетом мнения молодого поколения, чтобы развиваться и впитывать в себя лучшее», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.